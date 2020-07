Live-Ticker: Bombe im Essener Nordviertel - Sprengung heute

Essen. Im Essener Nordviertel an der Katzenbruchstraße ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie wird noch heute gesprengt.

An der Katzenbruchstraße im Nordviertel ist am Donnerstag ein Bomben-Blindgänger gefunden worden. Der Sprengkörper, der mit einem gefährlichen Säurezünder ausgerüstet ist, muss noch heute, Donnerstag, gesprengt werden.

Das rote Kreuz markiert den Fundort. Foto: Stadt Essen

Es handelt sich um eine Fünf-Zentner-Bombe. Die umliegenden Gebäude werden evakuiert; eine Sperrung von Autobahnen oder Bahnlinien ist nicht erforderlich.

Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Stadt richtet ein Bürger-Telefon ein unter der Nummer 0201/123-8881.

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

14.01 Uhr: Die Grafik der Stadt Essen zeigt den Fundort der Bombe mit einem roten Kreuz an; im inneren Kreis müssen alle Gebäude geräumt werden und die Straßen werden gesperrt. Im äußeren Kreis muss man sich „luftschutzmäßig verhalten“, das heißt: Man darf im Gebäude bleiben, muss sich aber in Räumen aufhalten, die nicht in Richtung Fundort liegen.

13.48 Uhr: Für die betroffenen Anwohner, die evakuiert werden müssen, wird eine Betreuungsstation eingerichtet. Die Bombe war entdeckt worden bei Sicherheits-Sondierungen. An der Katzenbruchstraße in Höhe der Hausnummer 27 entstehen derzeit neue Wohnungen.

13.47 Uhr: Für die Sprengung müssen Übersee-Container sowie 400 Tonnen Sand angeliefert werden, die zum Schutz aufgestellt werden. Auch die umliegenden Schulen - in direkter Nähe sind das Gymnasium Nord-Ost sowie die Helen-Keller-Förderschule - werden benachrichtigt, auch wenn derzeit Ferien sind.