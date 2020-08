Betrunkener Randalierer landet im Essener Gewahrsam

Essen. Betrunkener Randalierer tritt in Werden gegen ein Auto und geht Passanten an. Auch gegenüber Polizisten wird der 30-Jährige aggressiv.

Nach einer Randale rund um die Gustav-Heinemann-Brücke in Werden ist ein betrunkener Essener am Samstag im Gewahrsam der Polizei gelandet.

Wie die Behörde am Montag mitteilte, soll der 30-Jährige laut schreiend gegen das Auto einer 70-Jährigen getreten haben, als die ältere Dame einparken wollte. Dann ist er laut Zeugen von der Bootsanlegestelle in Richtung Brücke gelaufen. Dabei habe er mehrfach nach Passanten getreten oder versucht sie wegzustoßen. Auch am Bahnhof Werden schrie der Mann Passanten an und versuchte, sie körperlich anzugehen.

Als die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten eintrafen, hatte der Randalierer sich hingesetzt und durch einen weiteren Passanten zumindest etwas beruhigen lassen. Wegen seines hohen Aggressionspotenzials und seiner deutlichen Alkoholisierung sollte der 30-Jährige ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Als die Beamten seine Identität feststellen wollten, wurde der Mann erneut aggressiv und leistete Widerstand, konnte aber kurze Zeit später überwältigt werden.

Nach einer Blutprobe durfte der 30-Jährige seinen Rausch bis zum nächsten Morgen ausschlafen.

