Besuch beim Bischof

Im vergangenen Jahr haben die Sternsinger in Essen 442.087,96 Euro gesammelt – und damit gut 50.000 Euro mehr als im Jahr 2018. Das teilte das Bistum mit.

Auch in diesem Jahr sammeln die Sternsinger Geld für Bedürftige. Die Aktionen stehen unter dem Motto „Frieden! Im Libanon und weltweit“. Am Dreikönigstag, Montag, 6. Januar, werden Essener Sternsinger Bischof Franz-Josef Overbeck besuchen und den Segensspruch „20*C+M+B+20“ an das Bischofshaus schreiben.