Berauscht durch Gelsenkirchen: Polizei stoppt Autofahrer

Gelsenkirchen. Bei Verkehrskontrollen zieht die Polizei Gelsenkirchen mehrere Fahrer aus dem Verkehr – einer baut gar einen Unfall.

Berauscht durch Gelsenkirchen: Die Polizei stoppte auch am Mittwoch (22. Juli) wieder zahlreiche Autofahrer, die fahruntüchtig die Straßen der Stadt unsicher machten – und unter anderem für einen Unfall sorgten.

So hielt am Mittwochabend an der Florastraße ein 20-Jähriger aus Heiligenhaus an einer roten Ampel, um sofort danach kräftig durchgerüttelt zu werden – ein 37-Jähriger in einem Opel war aufgefahren. Die Beamten stellten fest, dass der Gladbecker ohne gültigen Führerschein unterwegs war und außerdem unter Drogen stand. Nach zwei entnommenen Blutproben verließ der Mann ohne Autoschlüssel die Wache.

Drogenvortest springt mehrfach an

Ohne Unfall, sonst aber mit den gleichen Delikten stoppte die Polizei am Mittwochmittag einen Bochumer auf der Bergmannstraße. Fehlende Papiere und ein positiver Drogenvortest führten zum stillgelegten Wagen, auch ein berauschter Herner beendete seine Fahrt gegen halb vier auf der Middelicher Straße vorzeitig. Um 20 Uhr beschlagnahmte die Polizei dagegen den Führerschein eines 41-jährigen Esseners, der auf der Dessauerstraße ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.