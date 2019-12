Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Autor hat einen Stand auf dem Haarzopfer Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt des Bürgervereins Haarzopf-Fulerum findet am Sonntag, zweiter Advent, 8. Dezember, ab 11 Uhr auf dem Parkplatz Erbach an der Raadter Straße und in der Straße Auf’m Dörnchen statt. Es die 27. Veranstaltung dieser Art. Dabei stellen sich auch viele Haarzopfer und Fulerumer Vereine und Institutionen vor.

Thomas Haffner präsentiert dort seinen Krimi, seine Lektorin wird den Verkauf des Buchs leiten. Der Autor hat es im Selbstverlag herausgebracht, erstmal gibt es 200 Exemplare, die je 9,90 Euro kosten. Am Stand gibt es auch Schafsfelle und Leckereien vom Hof, zum Beispiel Quittenlikör.