Essen. Nach einem Unfall war die Ernestinenstraße gesperrt. Es hatte einen Zusammenstoß zwischen einem Rollerfahrer und einem Auto gegeben.

Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw wurde am Montagabend ein Rollerfahrer verletzt. Der Unfallbereich musste gesperrt werden

Auf der Ernestinenstraße in Essen hat am Montagabend ein Autofahrer einen Rollerfahrer erfasst. Der Rollerfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich um 18.44 Uhr. Den genauen Hergang konnte die Polizei am Abend auf Nachfrage noch nicht mitteilen.

Die Ernestinenstraße musste zur Unfallaufnahme bis 20.40 Uhr zwischen Gartenkamp und Langemarckstraße gesperrt werden. (sh)