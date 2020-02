Auftritt in Essen: Die Sterne sind noch nicht verglüht

Wer in Essen auftritt, kann was lernen. Zum Beispiel, wie man mit fünf Mann auf einer Bühne von höchstens 20 m² kein Bier verschüttet. Frank Spilker scheitert bei diesem Selbstversuch schon nach ein paar Minuten. Die Sterne sind immer noch zu sehen, am späten Donnerstagabend in Essen. Die Band, eine der wichtigsten der Hamburger Schule, betritt um 22 Uhr gut gelaunt ihr Mini-Spielfeld im Hotel Shanghai. Die Realität ist nun vorbei – so heißt die sehr gute Vorband.

Mit Nummern wie „Universal Tellerwäscher“, „Was hat dich bloß so ruiniert?“ oder „Die Interessanten“ haben sich Die Sterne in den 90ern eine Relevanz erspielt, die auch 25 Jahre später noch gut 200 Leute in eine ausverkaufte Location locken. Und wer Zeilen wie „Von allen Gedanken schätze ich doch am meisten die interessanten“ oder „Wohin zur Hölle, mit den Depressionen? Ich geh’ in die Disco, ich will da wohnen“ schreibt, bleibt aktuell.

Frank Spilker hat mit neuer Besetzung ein aktuelles Album eingespielt

Nun hat Sterne-Chef Frank Spilker mit komplett neuer Besetzung ein aktuelles Album eingespielt. Das kommt zwar erst am 28. Februar heraus, wird aber schon einmal im Rahmen einer kleinen Tour dem geneigten Publikum vorgestellt.

War gut drauf in Essen: Sterne-Chef Frank Spilker. Foto: Foto: Heiko Buschmann

Leichtfüßige Popmusik mit Einflüssen aus Punk und Funk erfasst den Szeneschuppen hinter der Synagoge. Spilker trägt zwar inzwischen eine veritable Pocke unterm Rosenhemd, aber er ist gut drauf. Das verschüttete Bier ist zum Glück nicht in die sensible Technik der Keyboarderin Dyan Valdes gelaufen, schließlich gehört eine gut gestimmte Schweineorgel nach wie vor zum Sound der Sterne.Spilker schafft es tatsächlich, in gut 90 Minuten fast komplett das neue und den Zuschauern schließlich noch unbekannte Album unterzubringen, ohne dass es der Stimmung vor der Bühne einen Abbruch getan hätte.

Richtig wild wird es natürlich bei den oben genannten Hits, von denen eigentlich nur „Wichtig“ fehlt. Wichtig sind Die Sterne eben nach wie vor – vielleicht nicht so wie in den 90ern, aber immerhin. Darauf ein Bier, und besser nicht auf den Boden stellen!