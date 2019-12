Auf Wunschzetteln steht oft: ein Ausflug an den Baldeneysee

Die CSE, die gemeinsame Gesellschaft von Caritas und Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Essen, betreut über ihre sechs Pflegezentren gut 1200 Senioren in der Stadt. Viele wünschen sich zu Weihnachten Kleinigkeiten wie Duschgels, Socken oder Handtücher. Im vergangenen Jahr hat die CSE daher erstmals gemeinsam mit der Einhorn-Apotheke in der Innenstadt einen Weihnachtsbaum mit Wunschzetteln der Senioren aufgestellt. Nach der überwältigenden Resonanz gab es dieses Jahr zwei Wunschbäume: einen in der Einhorn-Apotheke, einen im Kiosk der Funke Mediengruppe.

Viele Senioren wünschen sich auch einen Ausflug, zum Beispiel an den Baldeneysee oder zur Alpaka-Farm. Auch für diese Aktionen, kann man spenden: CSE gGmbH, Pax-Bank eG, IBAN: DE72 3706 0193 2008 5750 13, BIC: GenoDeD1PaX, Stichwort: Senioren-Wunschbaum