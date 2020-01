Mit seinem Audi fuhr der Mann gegen diese Bäckerei, die in einem Supermarkt-Komplex an der Frillendorfer Straße liegt.

Essen. Er wollte sich „nur einen Kaffee holen“ – und landete mit seinem Audi in der Front eines Bäckers an der Frillendorfer Straße. Keine Verletzten.

Audi-Fahrer in Essen landet vor Bäckerei - niemand verletzt

In Frillendorf ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer (59) mit seinem Audi A6 Avant in die Front einer Bäckerei gefahren. Der Unfall ereignete sich um 7.53 Uhr an der Frillendorfer Straße, Ecke Wisthoffweg.

Autofahrerr hat keine Erklärung

Verletzt wurde niemand. Der Autofahrer wollte auf das Gelände des Supermarkt-Komplexes fahren und sich in der Bäckerei „Döbbe“ einen Kaffee holen, heißt es. Wie und warum er dann mit seinem Pkw vor die Gebäudefront fuhr, „kann er sich selbst nicht erklären“, teilt Feuerwehr-Sprecher Mike Filzen mit.Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Essen