Auch 2020 gibt es wieder einen Trödelmarkt

Im Bürgerverein Essen-Haarzopf/Fulerum haben sich Bewohner aus Haarzopf und Fulerum zusammengeschlossen, um aktiv die Stadtteile mitzugestalten. Angeboten werden unter anderem öffentliche Stammtische. Der nächste findet am Donnerstag, 26. Dezember, statt. Auch regelmäßige Spaziergänge unter dem Titel „Willst du mit mir gehen“ werden ausgerichtet.

In 2020 soll wieder der Haarzopfer Trödelmarkt stattfinden, der in diesem Jahr Premiere hatte. Eine Neuauflage vom „Tag der Vereine“ ist für 2021 geplant. Wer Mitglied im Bürgerverein werden will, wendet sich an den Vorsitzenden, Horst Holtwiesche,, 714646.