Altenhofkapelle wird wieder für Gottesdienste geöffnet

Vor rund drei Monaten musste die Altenhofkapelle am Krupp-Krankenhaus geschlossen werden. Im Innern waren Teile der Decke herabgestürzt. Nun sind die Reparaturarbeiten beendet. Am Samstag wird das Gotteshaus wieder geöffnet. Allerdings bleibt nicht alles beim Alten.

Evangelische Kirche ändert Gottesdienstpläne für die Essener Kapelle

Bislang gab es an jedem Wochenende evangelische Gottesdienste. Doch die Erfahrung der vergangenen Jahre habe sehr deutlich gezeigt, dass es vielen Patienten schwer falle, die rund 150 Meter vom Krankenhaus entfernt liegende Kapelle zu erreichen, berichtet Seelsorger Max Strecker. Daher wolle man nun einerseits geistliche Angebote im Krankenhaus selbst schaffen, beispielsweise Andachten, und andererseits die Zahl der Gottesdienste in der Altenhofkapelle anpassen. Sie werden nun an jedem zweiten Samstag im Monat stattfinden. Los geht es am kommenden Samstag, 11. Januar, um 18 Uhr, die nächstfolgenden Termine sind dann am 8. Februar und am 14. März. Bei der Gestaltung werde man besonderen Wert auf musikalische, meditative und poetische Elemente legen, betont der Pfarrer.

Während sich die evangelische Seite zu Änderungen entschlossen hat, behalten die Katholiken ihre Angebote bei. Die Messen sind jeweils sonntags um 9.15 Uhr. Aber: Am bevorstehenden Sonntag, 12. Januar, ist es noch nicht soweit, denn die Messfeiern waren noch für den „Raum der Stille“ angekündigt. Deshalb ist der erste Gottesdienst nach der Wiedereröffnung für den 19. Januar vorgesehen.

Fachleute sollen Zustand der Kapelle prüfen

Die Altenhofkapelle soll in Kürze auf ihren Sanierungsbedarf hin überprüft werden. Foto: Gerhard P. Mueller

Nun hat der Vorfall vom Oktober, als sich über Nacht Stücke aus der Decke gelöst haben, die Frage nach dem erforderlichen Sanierungsbedarf der Kapelle aufgeworfen. Um darauf eine Antwort zu erhalten, will in Kürze das Gebäudemanagement des Krankenhauses externe Fachleute ins Haus holen. Sie sollen den Zustand der Kapelle unter die Lupe nehmen und dabei ihr Augenmerk insbesondere auf Dach und Decke richten. Die Ergebnisse zeigen dann, erläutert Pfarrer Strecker, ob und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Die Kapelle stammt aus dem Jahr 1900 und war dem Baustil des Altenhofes angepasst. Der besondere Stellenwert des Gotteshauses zeigt sich unter anderem daran, dass seinerzeit an der Einweihung neben der Familie Krupp auch Kaiser Wilhelm II. und Kaiserin Auguste Viktoria teilnahmen.