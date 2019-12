Im Advent kommt der Nikolaus nach Rüttenscheid, der Weihnachtsmann - und außerdem der Oberbürgermeister, der den Wintermarkt eröffnen wird.

Den Auftakt macht naturgemäß an diesem Freitag, 6. Dezember, der Nikolaus, der um 15.30 Uhr seine Tour am Café Kötter (Annastraße/ Ecke Rü) startet. „Er wird vom Knecht Ruprecht begleitet“, sagt Rolf Krane von der Interessengemeinschaft Rüttenscheid (IGR). „Und er trägt eine Original-Mitra.“ Also die klassische Kopfbedeckung der Bischöfe, die ihn als Heiligen Nikolaus, einst Bischof von Myra, ausweist. Er werde die Rüttenscheider Straße entlangziehen und gegen 18 Uhr in der Villa Rü eintreffen, wo er von zahlreichen Kindern erwartet wird. Kindergärten und Schulen sind längst per Flyer informiert worden.

Von Honig bis Holzspielzeug, von Keramik bis Kunsthandwerk

Knapp eine Woche später, am Donnerstag, 12. Dezember, wird der Wintermarkt am Rüttenscheider Stern um 13 Uhr eröffnet – von Oberbürgermeister Thomas Kufen. In den rund 20 Hütten können letzte Geschenke, Mode, Schmuck, Wohnaccessoires, Honig und Holzspielzeug, Keramik und Kunsthandwerk gekauft werden; im Gastronomiezelt bewirten Simon Heidenreich („Die Eule“ und Stefan Romberg („Mittendrinn“) die Gäste. Das Angebot gehe über typische Weihnachtsmarkt-Schmankerl wie Backfisch und Poffertjes hinaus, sagt Rolf Krane.

„Hier treffen sich alle, die früher in der Ego-Bar waren“

Ohnehin sei das, was dort seit 2002 allwinterlich auf dem Parkplatz am Stern aufgebaut werde, kein klassischer Weihnachtsmarkt, betont der IGR-Chef. Entstanden als winterlicher Treffpunkt für das „Dorf Rüttenscheid“, habe sich der Markt bis heute einen eigenen Charakter und eine große Anziehungskraft bewahrt. „Hier geht es um das Gemeinschaftsgefühl“, sagt Krane.

Es gebe viele Stammkunden: Rüttenscheider und solche, die aus dem Stadtteil weggezogen sind und im Advent gern zurückkehren. Kurz gesagt: Im Gastronomiezelt treffe man eigentlich alle, „die früher in der Ego-Bar waren“. Und den Weihnachtsmann, der am Sonntag, 15. Dezember, von 15 bis 18 Uhr zu Gast ist und Kindern Gedichte und Geschichten vorliest. Parallel ist in Rüttenscheid von 13 bis 18 Uhr Verkaufsoffener Sonntag, was dem Wintermarkt zusätzlichen Zulauf bescheren dürfte.

Essen Gastro-Zelt ist Freitag und Samstag bis spätabends geöffnet Der Wintermarkt am Rüttenscheider Stern läuft von Donnerstag, 12. Dezember bis Sonntag, 22. Dezember: Die Händler öffnen täglich von 11 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag bis 22 Uhr (unverbindlich und vom Wetter abhängig). Das Gastronomiezelt öffnet täglich von 12 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag bis 24 Uhr. Weitere Infos auf: https://www.ruettenscheid.de/igr-events/weihnachten/ Am Samstag, 14. Dezember, ist Radio Essen von 11 bis 16 Uhr mit der Aktion Lichtblicke zu Gast. Die Einnahmen von individuell beschrifteten Lebkuchenherzen kommen bedürftigen Menschen aus der Region zugute.

Der Markt läuft in diesem Jahr bis einschließlich 22. Dezember, so dass anders als im Vorjahr zwei Sonntage in seine Laufzeit fallen. Dadurch werde sich die Besucherschaft noch besser verteilen, glaubt Krane. Natürlich zählt der rastlose IGR-Chef selbst zu den Stammgästen auf dem Wintermarkt, schaut sich um, plaudert – und prüft schon mal, ob abends pünktlich die Musik abgedreht wird.