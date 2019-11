Die Kita Mattisburg an der Schloßstraße in Borbeck wird neu errichtet.

Essen-Borbeck. In Borbeck entsteht ein Projekt, das Generationen verbindet: eine Wohngemeinschaft für Demenzkranke und eine Kindertagesstätte.

97 Kinder stürmen die neue Kita Mattisburg in Essen-Borbeck

Vor knapp einem Jahr legte Oberbürgermeister Thomas Kufen den Grundstein für drei große Bauprojekte an der Schloßstraße in Borbeck. Hier wurden die Kindertagesstätte Mattisburg, eine Wohngruppe für Demenzkranke sowie eine Sozialstation errichtet. Nun geht die Bauphase ihrem Ende entgegen: Am kommenden Montag, 2. September, werden 97 Mädchen und Jungen die Kindertagesstätte bevölkern. Die Wohngemeinschaft wird einen Monat später eröffnet.

Bauherr ist der Verein Katholische Pflegehilfe (KPF), der künftig die Wohngruppe sowie die Sozialstation betreibt. Träger der Kindertagesstätte ist die CSE, zu der sich die Caritas sowie der Sozialdienst Katholischer Frauen zusammengeschlossen haben.

Erste Elternversammlung hat bereits stattgefunden

Nachdem am 28. August eine erste Elternversammlung stattgefunden hat, fiebern die Familien nun dem Start am Montagmorgen entgegen. Der Neubau der „Mattisburg“ liegt am Rande eines kleinen Waldstücks, das früher der evangelischen Kirchengemeinde gehörte. Es ist die elfte Kindertagesstätte der CSE und auch sie ist inzwischen ausgebucht (die CSE-Homepage ist in diesem Punkt nicht mehr aktuell). Elf Erzieherinnen und Erzieher sowie eine Hauswirtschaftskraft betreuen unter Leitung von Bianca von der Hofen die fünf Kindergruppen. Die offiziell Einweihungsfeier findet im Frühjahr statt.

Die „Mattisburg“, auf der Astrid Lindgrens Buchfigur Ronja Räubertochter aufgewachsen ist, wird Teil eines generationenübergreifenden Projekts. Sie soll künftig engen Kontakt zur Wohngruppe mit den zwölf an Demenz erkrankten Bewohnern halten. „Die Kinder können mit ihnen gemeinsam frühstücken oder eine Malgruppe bilden. Es gibt viele Kontaktmöglichkeiten, von denen beide Altersklassen profitieren können“, sagt Saskia Lohmann, Pressesprecherin der Katholischen Pflegehilfe.

Essen Nachfragen sind erwünscht Bei Fragen rund um die Kita Mattisburg, Schloßstraße 202, wenden sich Eltern an die Leiterin Bianca von der Hofen,

3 19 37 55 66, E-Mail: bianca.vonderhofen@cse.ruhr. Auskunft über die Wohngemeinschaft beantwortet ihre Leiterin Diana Lorei, 8 60 17 88, E-Mail: grp09@katholische-pflegehilfe.de. Hier sind noch drei der insgesamt zwölf Plätze nicht besetzt.

Die Pflegehilfe und die CSE haben schon seit über zehn Jahren Erfahrungen mit diesem Konzept der integrativen Pädagogik. „An der Rüttenscheider Straße in Rüttenscheid hat die Kita Löwenherz eine Kooperation mit dem Seniorenzentrum St. Martin der Katholischen Pflegehilfe. Auch hier gibt es gemeinsame Aktionen, Aktivitäten und gegenseitige Besuche.“

Dritte im Bunde ist die Sozialstation

Diana Lorei leitet die Wohngemeinschaft für zwölf Demenzerkrankte.-Mail: grp09@katholische-pflegehilfe.de. Foto: Katholische Pflegehilfe

Dritter im Bunde an der Schloßstraße ist die Sozialstation des ambulanten Pflegedienstes der Katholischen Pflegehilfe Essen. Sie wird neben pflegebedürftige Menschen in Gerschede, Bedingrade und Dellwig auch bei Bedarf und auf Wunsch die Bewohner der Wohngemeinschaft versorgen. „Selbstverständlich dürfen auch andere Pflegedienste beauftragt werden“, ergänzt Saskia Lohmann. Noch sind drei der zwölf Plätze in der Wohngemeinschaft frei.

Mit der offiziellen Eröffnung der WG wartet ihr Träger noch einige Wochen. „Erst müssen die Bewohner nach ihrem Wohnungswechsel zur Ruhe kommen, bevor wir offizielle Gäste einladen“, erklärt die Sprecherin. Deshalb wird die Eröffnung erst am Dienstag, 10. Dezember, gefeiert.