82-Jährige in ihrer Wohnung in Altenessen bestohlen

Essen. 82-Jährige in ihrer Wohnung in Altenessen von Trickdieben bestohlen. Drei Täter nahmen der Seniorin Schmuck weg.

Unbekannte Trickdiebe haben am Mittwochabend eine 82-jährige Seniorin in Altenessen-Süd bestohlen. Die Diebe traten zunächst einzeln auf - eine Frau klingelte an der Wohnungstür der Seniorin, gab sich als Bekannte aus, verwickelte sie in ein Gespräch, drängte sie in ihre eigene Wohnung. Dort fing sie an, mit einem Tuch die Möbel abzuputzen und die Schränke zu öffnen. Die Diebin ließ ihren Komplizen und ihre Komplizin in die Wohnung, stieß in der Küche einen Eimer Wasser um, sodass die Seniorin abgelenkt war.

Währenddessen durchsuchten die Komplizen die Wohnung und verschwanden nach einer halben Stunde. Die 82-Jährige stellte fest, dass ihr Schmuck gestohlen worden war.

Drei Täter

Täterbeschreibung: Die erste Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt, etwa 1,68 Meter groß, schlank, hat gebräunte Haut und kurze, schwarze Haare. Bei der Tat trug sie ein weißes Kleid mit blauen Punkten und eine schwarze Sonnenbrille. Der unbekannte Mann ist etwa 40 Jahre alt, zirka 1,72 Meter groß und von korpulenter Statur. Er hat schwarze Haare und trägt einen kurzen Bart. Er hat helle Haut, sprach akzentfrei Deutsch und hatte eine schwarze Sporttasche dabei. Die zweite unbekannte Frau ist etwa 30 Jahre alt, zirka 1,60 Meter groß und ebenfalls von korpulenter Statur. Sie hat helle Haut und rötliche Haare und trug ein weißes Kleid mit bunten Blumen darauf.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Straßen Zur Nieden, Weigelwerkstraße, Gladbecker Straße, Krablerstraße etwas Verdächtiges gesehen haben oder sonstige Hinweise auf die Verdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.

Außerdem warnt die Polizei vor Trickdieben, die sich unter verschiedenen Vorwänden Zugang zur Wohnung von vor allem älteren Menschen verschaffen wollen. Sie geben sich als Bekannte aus, als Mitarbeiter der Stadt, der Wasserwerke, der Telekom oder anderer Dienstleister und lenken die Senioren dann ab, während ein oder mehrere Komplizen die Wohnung nach Wertgegenständen und Geld durchsuchen.