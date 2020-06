57-Jähriger Essener ausgeraubt - Polizei bittet um Hinweise

Essen. Zwei Unbekannte haben einen 57-Jährigen Essener geschlagen und seine Brieftasche gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter.

Ein 57-Jähriger wurde am Sonntag, 21. Juni, an der Hafenstraße in Essen-Vogelheim von zwei Unbekannten beraubt.

Gegen 19.30 Uhr lief der 57-Jährige an der Hafenstraße entlang in Richtung Zipfelweg, als ihm in Höhe der dortigen Bahn-Unterführung zwei Männer entgegen kamen. Einer sprach den 57-Jährigen an, der andere schlug ihn. Dann stahlen sie die Brieftasche des Esseners und flohen in Richtung Haus-Berge-Straße.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf die Täter

Die beiden Unbekannten sollen südländisch ausgesehen haben. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 der Essener Polizei zu melden.