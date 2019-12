32 Jahre am Elisabeth-Krankenhaus

Seine Ausbildung zum Krankenpfleger hat Michael Jacobs in den Jahren 1980 bis 1983 in Bottrop absolviert. Als er 1984 zum ersten Mal in ein Herzkatheter-Labor kam, war für ihn klar, dass dieses genau der richtige Arbeitsplatz für ihn ist.

Seit 1987 arbeitet der 57-Jährige im Essener Elisabeth-Krankenhaus. Er lebt in Bottrop.