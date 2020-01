2020 ist da: Diese Höhepunkte erwartet Essen im neuen Jahr

Das Silvesterfeuerwerk ist abgebrannt, jetzt richten die Essener den Blick nach vorne. Auch 2020 wird ein Jahr mit etlichen Höhepunkten sein: vom „Fanta 4“-Jubiläumskonzert im Stadion bis zur Kommunalwahl am 13. September mit OB-Wahl. Hier eine Vorschau auf 2020:

Kommunalwahl am 13. September: Essen wählt den OB und einen neuen Stadtrat

Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) stellt sich bei der Kommunalwahl am 13. September zur Wiederwahl. Oliver Kern (SPD) und Mehrdad Mostofizadeh (Grüne) sind seine Gegenkandidaten. Auch die FDP und Linke wollen Bewerber aufstellen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Der kommunalpolitisch herausragendste Tag des Jahres wird der 13. September sein. Der Tag, an dem mehr als 400.000 Essener und Essenerinnen zur Kommunalwahl aufgerufen sind. Das Ungewöhnliche: Sie können nicht weniger als vier Kreuze machen.

Denn gewählt werden erstens die neue Stadtvertretung, zweitens der Oberbürgermeister, drittens die Bezirksvertretungen in den Stadtteilen und viertens das Ruhrparlament des Regionalverbandes Ruhrgebiet. Einwanderer (ohne deutschen Pass) entscheiden zudem über die Besetzung des künftigen Integrationsrates.

Favorit bei der OB-Wahl ist Amtsinhaber Thomas Kufen (CDU), der auf eine Wahlperiode zurückblickt und vom Amtsbonus profitieren dürfte. Als Gegenkandidaten stehen bislang Oliver Kern (SPD) und Mehrdad Mostofizadeh (Grüne) fest. Die Liberalen und die Linke haben angekündigt, ebenfalls eigene Kandidaten aufstellen zu wollen.

Mit Spannung wird bei der Ausgang der Stadtratswahl erwartet. Hält der Höhenflug der Grünen an? Wir die AfD den etablierten Parteien Stimmen abjagen? Wird die „Große Koalition“ – also die Allianz von SPD und CDU – bestätigt? Oder gibt es einen Denkzettel?

Sollte es bei der Wahl für das höchste Amt zu einer Stichwahl kommen, wäre dies der 27. September. Die konstituierende Sitzung des neuen Rates mit dem neu gewählten OB als Vorsitzenden ist in jedem Fall auf den 4. November terminiert.

Zehn Jahre Kulturhauptstadt auf Zollverein: „Zehn nach Zehn“

Zehn nach Zehn: Zehn Jahre nach der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 findet auf Zollverein eine Veranstaltungsreihe statt. Foto: Jochen Tack

2010 – 2020: Zehn Jahre nach dem erfolgreichen Kulturhauptstadtjahr schaut Essen stolz zurück. „Zehn nach Zehn“ heißt die Veranstaltungsreihe, die zwischen dem 10. und 25. Januar stattfindet und unter anderem an die Eröffnung des Ruhr Museums auf dem Welterbe Zollverein vor zehn Jahren erinnert. Das Ruhr Museums-Fest findet am 11. und 12. Januar statt.

Modernes Design, einfache Navigation: Relaunch von essen.de

Die Homepage der Ruhrgebietsmetropole heißt essen.de und zählt zu den beliebtesten lokalen Online-Adressen. In diesem Jahr erhält Essens digitale Visitenkarte einen neuen Anstrich. „Der Relaunch ist geplant für den Spätsommer“, sagt Stadtsprecherin Jasmin Trilling und verrät: „Unser neuer Internetauftritt wird richtig schick und vor allem sehr benutzerfreundlich.“ Auch die Dialogfunktion werde verbessert. Aufschlussreich sei eine Befragung von Nutzern gewesen. Ergebnis: Sie interessieren sich besonders für die Sparten „Verwaltung und Service“ (z. B. „Wo kriege ich einen Personalausweis?“) und Termine.

Neue Blitzanlage am Werdener Berg ist scharf gestellt

Autofahrer in Essen aufgepasst: Die neue Blitzanlage am Werdener Berg, in Fahrtrichtung Werden (Höhe Restaurant Bellavista) ist seit dem Neujahrstag in Betrieb. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Autofahrer ärgern sich über Blitzanlagen und nennen es moderne Wegelagerei. Die Stadt hingegen will damit die Raserei bekämpfen, außerdem fließt Geld in die Stadtkasse. Neu ist der Blitz am Werdener Berg (B224), eine wichtige Verkehrsachse der Stadt. Aufgestellt wurde die Anlage in Fahrtrichtung Werden (Höhe Restaurant „Bellavista“) schon am 18. Dezember, doch die ersten beiden Wochen waren nur eine Testphase. Scharf gestellt ist der Blitz seit Neujahr. Wer erwischt wird, muss jetzt zahlen.

Wichtige Baumaßnahmen

Die Westfalenstraße wird endlich hübsch, sie erhält auf 1,8 Kilometern Länge zwischen Steele und Ruhrallee eine neue Fahrbahndecke. Kosten: 6,0 Millionen Euro. Weitere 4,1 Millionen Euro werden in die Verbesserung der Seitenräume (Gehwege, Radwege, Signalanlagen) investiert. Weitere Maßnahmen: Die A40 erhält den neuen Anschluss in Kray, an der Alfredstraße geht testweise die „intelligente Ampel“ in Betrieb und die Umweltspur (Schützenbahn) wird weiter ausgebaut.

Wirtschaftsgebäude von Schloss Borbeck geht wieder in Betrieb

Die Städtische Immobilienwirtschaft freut sich darauf, dass das Wirtschaftsgebäude von Schloss Borbeck wieder in Betrieb geht. Dort ist die Folkwang Musikschule untergebracht. Neben Turnhallensanierung und Kita-Ausbau steht an die Komplettsanierung von Kulturforum Steele und Bürgerhaus Oststadt.

Konzertereignisse: Fanta 4 im Stadion und Seeed am Seaside Beach

Konzertereignis: Der französische DJ David Guetta tritt am 12. September am Seaside Beach auf. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Smudo, Michi Beck, Thomas D. und And.Ypsilon sind „Fanta 4“. Ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum feiert die erfolgreichste deutsche HipHop-Band am 28. Juni im Stadion Essen an der Hafenstraße.

Weitere Konzertereignisse in der Sparte Pop sind die Gastspiele von Seeed (28./29. August) und Deichkind (11. September) sowie David Guetta (12. September) im Seaside Beach.