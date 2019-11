Essen. Ein 16-Jähriger aus Altendorf ist spurlos verschwunden. Die Polizei Essen sucht nach Nick R.. Jugendlicher wurde zuletzt an der Ohmstraße gesehen.

16-Jähriger wird vermisst - Polizei Essen sucht nach Nick R.

Die Polizei Essen sucht nach dem 16 Jahre alten Nick R. aus Altendorf, der seit Sonntag vermisst wird.

Wer Nick gesehen hat, sollte sich an die Essener Polizei wenden. Foto: Polizei

Der Jugendliche wurde zuletzt am 16. November zur Mittagszeit an seiner Wohnanschrift in der Ohmstraße gesehen. Der 16-Jährige ist circa 1,70 Meter groß, schlank und hat blonde wellige Haare. Zuletzt trug er ein rotes Cappy und eine schwarze Jacke.

Wer hat Nick R. gesehen? Wer weiß, wo der Jugendliche sich aktuell aufhält? Hinweise zum Vermissten nimmt die Polizei unter der 110 oder der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen.