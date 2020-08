Heimatfest Wimpel flattern auch ohne Heimatfest in Schwelm

Schwelm. Wimpelschmuck trotz abgesagtem Heimatfest in Schwelm: Darum hängt Haus und Grund die Ketten dennoch über die Straßen auf.

Auch wenn das Schwelmer Heimatfest dieses Jahr wegen der Covid 19-Pandemie nicht stattfindet: Die vom Verein Haus & Grund Schwelm gesponserten Wimpelketten hängen trotzdem, wenn auch nur über der Kölner Straße.

Seit Jahren treffen sich einige Schwelmer und hissen über mehreren Straßen in Schwelm Wimpelketten, um auf das Heimatfest hinzuweisen. Die nicht unerheblichen Kosten hierfür werden jedes Jahr von Haus und Grund Schwelm getragen.

Getreu dem Motto des Schwelmer Heimatfestes aus dem Jahre 2000: „Vie kött et nich loaten“ waren sich alle Verantwortlichen schnell einig, dass auf diese Weise auch in diesem Jahr zumindest an das Heimatfest erinnert werden soll. Deshalb flattern jetzt die schon traditionellen roten und weißen Wimpel über der Kölner Straße.

Mit Herz und Verstand

Nicht nur mit Geld, sondern auch mit Herz und Hand war der neue Vorsitzende von Haus und Grund Schwelm, Jan Volkert, mit dabei. „Auf diese Weise habe ich auch noch einmal symbolisch den Staffelstab von meinem Vorgänger Heinrich W. Maas übernommen“, schmunzelt der neue Vorsitzende von Haus und Grund Schwelm nach der erfolgreichen Aktion.

Unterstützt durch Detlef Meyer vom Schwelmer Höhenservice und mit tatkräftiger Unterstützung durch Carsten Hagen und Bernd Oesterling konnte die Kölner Straße in kürzester Zeit mit den Wimpeln bestückt werden.

„Haus und Grund Schwelm ist es wichtig, auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten diese schöne Tradition aufrechtzuerhalten und ein Stück Normalität zu bieten“, meint der neue Vorsitzende und stellt klar, dass der Verein nach Möglichkeit auch in den kommenden Jahren an dieser Tradition festhalten möchte.