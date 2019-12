Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wer Müll sieht, soll sich melden

Wer Müll an einem Container-Standort sieht, kann sich direkt an die AHE wenden und den Fund melden. Per Telefon bei der Zentrale in Wetter unter 02335/845770 oder per E-Mail unter ahe@ahe.de.

Seit Gründung der AHE im Jahr 1991 ist das Unternehmen an den Standorten Wetter, Witten und Gevelsberg vertreten. Das Entsorgungsunternehmen erbringt Dienstleistungen in allen Bereichen der Abfallerfassung und Abfallentsorgung – von Wert- und Reststoffen bis hin zu gefährlichen Sonderabfällen.

Die Altkleidercontainer werden im Auftrag des Deutschen Roten Kreuzes geleert.