Um die Kooperationspartner in Afrika, Asien und Südamerika in der Corona-Krise zu unterstützen, setzt der Weltladen Ennepetal seine gesamten Rücklagen ein. Noch bis zum Jahresende gewährt der Laden an der Voerder Straße 48 „satte Rabatte“ in Höhe von zehn bis 30 Prozent auf das gesamte Sortiment. Die entgangene Einnahme gleicht der Verein ausschließlich durch die eigenen Rücklagen aus, sprich: Die Erzeuger und Handelspartner erhalten den reguläre Preis.

„Null Hilfe“ in Ländern des Südens

„Hierzulande gibt es in manchen Branchen auch wenig Hilfe“, erklärt Karl-Heinz Henkel, der sich beim Weltladen um die Finanzen kümmert. Doch in den Ländern des Südens gebe es vom Staat „null Hilfe.“ Aufgrund der Corona-Pandemie seien die Handelsströme abgebrochen, die Lieferungen nach Europa und in die USA gestoppt worden. Damit sei für zahllose Menschen das ohnehin niedrige Einkommen komplett weggefallen, staatliche Hilfe oder Schutzschirme gebe es nicht.

Angesichts dieser dramatischen Situation beschloss das Team des vor 66 Jahren gegründeten Weltladens Ennepetal, zu helfen. „Wir wollten ein deutliches Zeichen setzen“, betont Henkel.

Auch der Ennepetaler Weltladen hatte im Frühjahr für einige Wochen schließen müssen und somit keine Waren verkaufen können – was am Ende der Kette eben die Erzeuger zu spüren bekommen. Als dann der Bund die Senkung der Mehrwertsteuer beschlossen hatte, habe man ohnehin etwas machen wollen. Doch letztlich beschloss das Team, mehr zu geben. „Wir wollen möglichst viel verkaufen, damit die Menschen in unseren Partnerländern ein Einkommen haben. Die leiden am meisten“, sagt Weltladen-Mitgründerin Gudrun Weskamp. So entstand die Aktion „Satte Rabatte“, damit diese „Benachteiligten der globalen Wettbewerbswelt“ mehr Geld für faire bezahlte Arbeit und stabile und verlässliche Preise erhalten. „Für viele Menschen ist die Angst vor dem Hunger größer als die vor einer Ansteckung mit Covid-19“, erklärt Karl-Heinz Henkel. „Der Einkauf von fairen Textilen, Kunsthandwerken und Lebensmitteln stellt für die Menschen im globalen Süden gerade in diesen unsicheren Zeiten eine große Hilfe dar.“

Öffnung & Kontakt Der Weltladen Ennepetal an der Voerder Straße 48 hat montags bis samstags von 10 bis 13 Uhr sowie zusätzlich montags, donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Das ehrenamtlich tätige Weltladen-Team würde sich über Verstärkung freuen. Kontakt: via E-Mail an 4henkels@web.de oder über www.facebook.com/ennepetalweltladen/

Zehn Prozent Preisnachlass auf Lebensmittel wie Kaffee, Tee, Schokolade, Bananen und viele andere mehr, sowie 30 Prozent auf Kunsthandwerk gewährt der Weltladen seit dem Sommer und bis zum Jahresende. „Ich gehe davon aus, dass wir mit dieser großen Aktion bundesweit einmalig sind“, meint Karl-Heinz Henkel. Andere Weltläden würden zwar die Mehrwertsteuersenkung an ihre Kunden weitergeben, hätten aber vielfach kaum Rücklagen, um darüber hinaus zu gehen. Die Gewinnspanne, die für den Weltladen Ennepetal bei Lebensmitteln minimal über zehn Prozent liegt, dient normalerweise dazu, Miete und Nebenkosten sowie etwaige andere Aufwendungen zu decken. Personalkosten gibt es nicht, da das gesamte, etwa 20-köpfige Team im Laden und im Hintergrund ehrenamtlich aktiv ist.

Für die Kunden hat die Aktion natürlich den Vorteil, dass sie günstiger einkaufen können. Dadurch hofft das Weltladen-Team, auch neue Kunden gewinnen zu können. „Es gibt ja immer noch nicht wenige Menschen, die nicht wissen, wo der Weltladen ist“, so Gudrun Weskamp. Die bisherigen Erfahrungen sind ermutigend. „Der August war umsatzmäßig einer der stärksten Monate“, berichtet Karl-Heinz Henkel. Da die Rabatte da schon galten, habe man folglich mehr verkauft. „Wir setzen auch darauf, dass im November das Weihnachtsgeschäft zunimmt“, ergänzt Gudrun Weskamp. Der Weltladen biete nicht zuletzt viele Geschenkideen.

Fluchtursachen lindern

Der Faire Handel ermögliche es, vor Ort einfache Gesundheits- und Schulprojekte kooperativ zu finanzieren. So sehe man mehr Chancen, „dass die Verarmten dieser Welt in ihrer Heimat bleiben können“, erklärt Karl-Heinz Henkel. „Also lindern wir Fluchtursachen.“