Wechsel im Jahr 2018

Die Meilerwoche findet in diesem Jahr zum neunten Mal statt. Mit der vergangenen Meilerwoche im Jahr 2018 hat die Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG die Organisation der Veranstaltung von der Biologischen Station des Ennepe-Ruhr-Kreises übernommen. Die Biologische Station unterstützt die Kluterthöhle & Freizeit GmbH & Co. KG aber weiterhin mit Know-how, Kontakten und Material.

Zum Rahmenprogramm gehören ebenso Musik, Mitmachaktionen oder auch Vorträge.