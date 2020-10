Warum der Club Schwelm–Fourqueux den Bürgerpreis bekommt

Mit Freude, aber auch mit viel Skepsis schaute Frankreich nach Deutschland, als 1990 hierzulande aus zwei Staaten eine gemeinsame Nation wurde. Plötzlich war die Verbundenheit und gute Nachbarschaft wieder auf den Prüfstand gestellt. Dass wir drei Jahrzehnte später von einem guten deutsch-französischen Verhältnis sprechen können, ist nicht allein dem europäischen Vereinigungsprozess zu verdanken.

Dafür gesorgt haben auch die vielen Begegnungen von Menschen diesseits und jenseits der Grenze, aus denen tief verwurzelte Freundschaften entstanden. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist der Verein zur Förderung der Freundschaft zwischen den Städten Schwelm und Fourqueux. Der Club darf sich nun über eine ganz besondere Auszeichnung freuen. Er erhielt den diesjährigen Bürgerpreis der CDU Schwelm.

Den Preis vergeben die Christdemokraten aus Schwelm seit 1996 alle zwei Jahre. Die Auszeichnung findet immer traditionell am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, statt. Mit dem Bürgerpreis gewürdigt werden Personen, Vereine oder Institutionen, die sich im besonderen Maße um das Gemeinwohl der Stadt Schwelm verdient gemacht haben. Erster Preisträger im Jahr 1996 war Gerd Helbeck, die zuvor letzte Auszeichnung ging 2018 an die Jugendfeuerwehr Schwelm (siehe Infobox).

In diesem Jahr geht der Bürgerpreis an den Verein zur Förderung der Freundschaft zwischen den Städten Schwelm und Fourqueux. Die Feierstunde in den Räumen der Sparkasse fiel wegen der Corona-Vorgaben zwar kleiner aus als in den Vorjahren. Es durften nicht so viele Gäste beiwohnen und es wurde konsequent auf die Abstände untereinander geachtet. Der Bedeutung dieser Veranstaltung und einer angemessenen Würdigung des Preisträgers tat dies jedoch keinen Abbruch.

Ideal passender Preisträger

In den Festreden war von einem „geradezu ideal passenden“ Preisträger zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit die Rede. Der Club habe durch sein vielfältiges Engagement auf den unterschiedlichsten Ebenen einen aktiven Beitrag zur deutsch-französischen Freundschaft und damit zur europäischen Einigung geleistet. CDU-Vorsitzender Matthias Kampschulte hob die Verdienste des Vereins hervor, „der sich als Vermittler, Organisator und Katalysator für Schwelmer Vereine, Institutionen und Einzelpersonen im Austausch und in der Begegnung mit den französischen Partnern des kleinen Pariser Vororts versteht“.

Club-Präsidentin Dr. Monika Steinrücke und Vize-Präsidentin Angelika Beck ließen in einer kleinen Talkrunde die Geschichte des Vereins noch einmal Revue passieren und sorgten mit ihren Erinnerungen und kleinen Anekdoten für vergnügliche Momente.

Alle bisherigen Preisträger seit 1996 Die bisherigen Preisträger des Bürgerpreises der CDU: 1996: Gerd Helbeck für die Verdienste im Bereich der Heimaterforschung. 1998: Die „Lila Damen“ für ihren Einsatz in den damals noch zwei Krankenhäusern. 2000: Der Schwelmer Kinderschutzbund für sein Engagement. 2002: Die Elisabeth und Vincenzkonferenz der katholischen Kirchengemeinde St. Marien. 2004:Die Dacho , Dachorganisation der Schwelmer Nachbarschaften, für ihr Wirken im kulturellen Leben der Kreisstadt. 2006: Die Freiwillige Feuerwehr für ihre Verdienste um den Schutz und die Sicherheit der Schwelmer Bürger. 2008: Das Christian-Ehlhardt-Haus der Lebenshilfe. 2010: Martin Schwamborn für seine Verdienste um Aufarbeitung und Erhaltung der Stadtgeschichte. 2012: Der Förderverein Gemeindehaus Linderhausen für seine Arbeit im kirchlich-sozialen Bereich. 2014: Klaus Peter Schmitz, der mit seinen heimathistorischen Büchern Zeugnisse der Geschichte hinterlegt und mit dem Buch Mitten in der Zeit der CDU Schwelm ihr Gesicht gegeben hat. 2016: Die Schwelmer Tafel für ihr Engagement im sozialen Bereich und ihren Kampf gegen die Armut. 2018: Die Jugendfeuerwehr Schwelm für ihr vorbildliches Engagement und ihre gesellschaftlich wichtige Nachwuchsarbeit.

Gegründet wurde der Club im Jahr 2003. Die Idee dahinter war, den Austausch zwischen Schwelm und Fourqueux zu fördern, der seit Mitte der 90er Jahre bestand. Im Jahr 2007 besiegelten Schwelm und das kleinen Städtchen vor den Toren von Paris ihre Städtepartnerschaft.

Aus den Kontakten entwickelten sich viele Freundschaften, die inzwischen fest verwurzelt sind und bis heute mit viel Herzblut gepflegt werden. Gegenseitige Besuche gehören für viele Schwelmer und Foulqueusiens fest zu ihrem Jahresprogramm. Kein Heimatfestzug ohne Teilnehmer aus Fourqueux, kein Patronatsfest ohne Schwelmer Delegation. Zum Zehnjährigen der Städtepartnerschaft „rissen“ Mitglieder vom Club die 550 Kilometer nach Frankreich mit dem Fahrrad ab. Die Tour en vélo im Jahr 2017 blieb unvergesslich.

Vieles kam auch in den Grußworten der französischen Gäste zum Ausdruck, die per Live-Videokonferenz der Feierstunde zugeschaltet waren und dem Preisträger gratulierten. Kayi Schlücker sorgte für die reibungslose Übersetzung.

Mit dabei war auch Schwelms zukünftiger Bürgermeister Stephan Langhard. Per Videoschalte übermittelte er Grußworte an seinen Kollegen Daniel Level in Fourqueux und versprach, sich ebenso wie seine drei Amtsvorgänger weiter für die Städtepartnerschaft einzusetzen. Stephan Langhard sicherte außerdem dem Verein die weitere Unterstützung aus dem Rathaus zu. Daniel Level beglückwünschte den neuen Schwelmer Bürgermeister zu seiner Wahl und freut sich schon auf das nächste persönliche Treffen zwischen Schwelmern und den Foulqueusiens. Mit Beethovens Ode an die Freude, der Europahymne, klang die Feierstunde passend zum Anlass harmonisch aus.

Freundschaft in Coronazeiten

Wegen der Corona-Umstände musste der Club Schwelm – Fourqueux alle in 2020 geplanten Fahrten und Besuche absagen. „Wir müssen uns momentan auf Handy, Mail und Whatsapp beschränken“, bedauert Vize-Präsidentin Christiane Sartor. Eine Ausnahme gab es jedoch. Auf Wunsch aus Fourqueux hatte Achim Range im September einen original Schwelmer Bierstand organisiert, der beim Patronatsfest in der Partnerstadt zum Einsatz kommen sollte.

Die Schwelmer fuhren ihren Freunden bis zur belgischen Grenze entgegen, wo der Bierwagen dann von einer deutschen zu einer französische Anhängerkupplung wechselte. Ein paar Tage später rollte der Schwelmer Bierwagen dann wieder in umgekehrter Richtung. Ein Prost auf Europa.