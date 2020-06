Vorfall in Gevelsberg: Jugendliche Randalierer gesucht

Die Polizei sucht Zeugen: Der Vorfall ereignete sich am 27. Juni in Gevelsberg.

Gevelsberg. Drei Jugendliche randalierten am 27. Juni gegen 1.30 Uhr in der Teichstraße in Gevelsberg. Die Polizei sucht Zeugen.

Drei Jugendliche randalierten am 27. Juni gegen 1.30 Uhr in der Teichstraße. An mindestens vier Autos traten sie die Außenspiegel ab, außerdem warfen sie Mülleimer um. Eine Anwohnerin machte sich bemerkbar und die Jugendlichen (ca. 15 bis 25 Jahre alt, zwei ca. 185 cm, einer ca. 170 cm groß, zwei mit weißen Schirmmützen auf den Köpfen) flüchteten in Richtung Klosterholzstraße.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02333/9166-4000 entgegen.