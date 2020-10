Vor allem das Baurecht ist beim Wintergarten entscheidend

Gevelsberg. Was bei dem Bau eines Wintergartens in Gevelsberg, Schwelm und Ennepetal alles zu beachten ist.

Er verbindet den Wohnraum mit der Natur: „Das ist das Schönste an einem Wintergarten“, sagt Christoph Brandt von der Firma Cebra Bauelemente in Gevelsberg. Denn die meisten würden mit Blick in den Garten gebaut, wie der Fachmann aus seiner täglichen Arbeit weiß.

Die wichtigste Info vorab an alle Interessierten: „Ein Wintergarten kann grundsätzlich in jede Himmelsrichtung gebaut werden“, sagt Christoph Brandt. Wenn er gen Süden ausgerichtet ist, benötige er jedoch unbedingt eine Verschattung, „sonst hält man es nicht im Inneren aus“. Der Fensterbauer erklärt, dass es zwei Arten von Wintergärten gibt: Einmal als eine Art Wohnraum-Anbau, der beheizt wird und gedämmt ist, und einmal ein Kaltwintergarten, der auch im Winter ohne Heizung auskommt.

„Wir nennen so einen Kaltwintergarten auch Sommergarten“, erklärt Franz Wurm. Er ist der Vorsitzende des Fachverbands Wintergärten, der deutschlandweit agiert: „Weil dieser Raum nur von Frühjahr bis Herbst genutzt werden kann.“ Wichtig sei am Anfang zu entscheiden, was man genau haben möchte: Winter- oder Sommergarten.

Als nächstes sollte man sich Gedanken machen, wie der Wintergarten aussehen soll, erklärt der Sachverständige. Wo sollen die Fenster sein, wo die Tür, wie viel Platz soll im Inneren sein? „Am besten man geht mit offenen Augen durch die Straßen und schaut sich an, was einem gefällt und was nicht.“ Franz Wurm weiß, nicht alles, was gebaut wird, ist schön. Er rät, vor dem Gespräch mit einer Firma schon eine Skizze parat zu haben.

Und noch ein Tipp vom Fachverband: Wer sich Kostenvoranschläge einholt, sollte allen die gleichen Vorgaben geben, so könnten die Preise besser verglichen werden. Und lieber nur drei statt zehn Firmen ansprechen, und darum bitten, sich das ein oder andere Projekt, das von der Firma umgesetzt wurde, anschauen zu können. „Die meisten Besitzer zeigen gerne ihre Wintergärten“, erklärt Franz Wurm. Wer sich für ein Unternehmen entschieden hat, sollte vor Beginn der Maßnahme die Kosten und das vereinbarte Zeitfenster schriftlich festhalten.

Und noch ein wichtiger Hinweis vom Fachverband: Man sollte sich darüber informieren, ob eine Baugenehmigung notwendig ist. Das rät auch Björn Remer, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung und Umwelt. „Auch wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Bau eines Wintergartens auf den ersten Blick einfach erscheinen, sollte sich jeder, der so etwas für sich plant, mit der Stadt oder einem Architekten in Verbindung setzen.“ Denn baurechtlich müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden.

Generell gilt: Ein Wintergarten ist bis zu einer Gesamtfläche von 30 Quadratmetern und einer Tiefe bis zu 4,50 Meter nicht genehmigungspflichtig. Doch es müssen noch andere Regeln eingehalten werden, die unter anderem in der Landesbauordnung stehen, erklärt Remer und verweist auf § 62 BauO NRW 2018, 1g: Darin ist festgehalten: „Terrassenüberdachungen mit einer Fläche bis zu 30 Quadratmeter und einer Tiefe bis zu 4,50 Meter, Balkonverglasungen sowie Balkonüberdachungen bis 30 Quadratmeter Grundfläche, Wintergärten bis 30 Quadratmeter Brutto-Grundfläche bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 mit einem Mindestabstand von 3 Metern zur Nachbargrenze.“ Das heißt, wer in einem Reihenhaus wohnt, kann eigentlich laut Baurecht keinen Wintergarten bauen, weil es schwer möglich ist 3 Meter Abstand zum Nachbargrundstück mit seinem Wintergarten zu halten. Den Weg frei machen könnte die Eintragung einer Baulast oder möglicherweise eine nachbarschaftsrechtliche Zustimmung. Wichtig sei es auch, so Remer, einen Blick auf den Bebauungsplan zu werfen. Denn auch der könne den Bau eines Wintergartens verhindern. „Was erst einfach klingt, kann sehr kompliziert werden, weil viele Faktoren zu berücksichtigt sind“, sagt Björn Remer.

Auch die Frage zu den Kosten könne nicht so einfach beantwortet werden. Franz Wurm erklärt, dass ein Sommergarten für gewöhnlich nicht unter 12.000 Euro zu haben sei, ein beheizter Wintergarten nicht unter 20.000 Euro, das sei seine Einschätzung auch mit Blick auf die etwa 40 Unternehmen, die in dem Wintergartenfachverband organisiert sind. „Entscheidend ist, wie beim Autokauf, was man haben will.“