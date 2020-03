Ennepetal. Die traditionelle Reihe „Sang & Klang“ im Hülsenbecker Tal in Ennepetal startet am 3. Mai.

Auch in diesem Jahr wird es im Hülsenbecker Tal musikalisch zugehen. Der Verkehrsverein präsentiert wieder „Sang & Klang“. In der Jahreshauptversammlung des Verkehrsvereins im Haus Ennepetal legte der 2. Vorsitzende und Ansprechpartner für die traditionelle Konzertreihe, Jürgen Trachler, das Programm vor.

Demnach wird am Sonntag, 3. Mai, vom Ennepetaler Akkordeonorchester in der Musikmuschel „Sang & Klang“ eröffnet. Bisher stehen zehn Konzerte fest, davon findet eins wie alljährlich auf der Voerder Kirmes statt. Es ist die Stadt- und Feuerwehrkapelle, die dort am Kirmessonntag (7. Juni) musiziert. Schon am Muttertag, 10. Mai, wird die Kapelle im Hülsenbecker Tal zu hören sein (weitere Konzerte siehe Info-Kasten).

„Im vergangenen Jahr stand die Konzertreihe im Zeichen des 70. Geburtstages der Stadt Ennepetal“, erinnerte die 1. Vorsitzende Anita Schöneberg. „Es war eine erfolgreiche Saison mit interessanten Akteuren aus Ennepetal. Sie hat wieder einmal viele Gäste ins Hülsenbecker Tal geführt.“ Jeder Verein, jeder Musikant und jede Sängerin hätten jeweils ein Lied bei ihrem Auftritt der Stadt Ennepetal zum 70. Geburtstag gewidmet. Eröffnet worden sei die Saison vom Akkordeonorchester, mit einer großen Luftballon-Aktion und vielen reich verzierten „70er“ Kuchen und Torten. Schöneberg ist sich sicher: „Unser treues Publikum wird uns auch in diesem Jahr begleiten und die Urlaubsatmosphäre im schönen Hülsenbecker Tal genießen.“ Anita Schönenberg und Jürgen Trachler betonten: „Wir machen weiter so: neue Wege jederzeit mit neuen Künstlern und neuen Ideen.“

Eine neue Idee trug die Vorsitzende im Beisein von Bürgermeisterin Imke Heymann vor. Um die Stromversorgung, zum Beispiel für Kaffeekochen und Waffelbacken zu verbessern, sollte doch die Pergola in der Höhe der Musikmuschel mit Solarmodulen versehen werden. Das Dach der Pergola müsse sowieso erneuert werden.

Mitgliederzahl stabil

Bürgermeisterin Imke Heymann fand in der Versammlung lobende Worte für den Verkehrsverein. Die „Sang & Klang“-Reihe sei ein fester Bestandteil des Kulturangebots der Stadt. Zum Verkehrsverein sagte sie: „Sie machen das Tal noch schöner, als es ohnehin ist.“ Die Chöre und Musikvereine seien ein positives Aushängeschild der Stadt. In Richtung der Vermieter sagte sie: „Ihre Gastfreundschaft und ihre Wohnungen sind die wichtigsten und vielfach ersten Eindrücke, die Besucherinnen und Besucher unserer Stadt bekommen (...) Ich habe den Eindruck, dass sie das sehr erfolgreich machen.“ Sie freue sich, dass auch der Stadtsportverband im Verkehrsverein vertreten sei. Die Reihe „Sport im Park“ sei noch ausbaufähig.

Anita Schöneberg dankte der Stadt für die Bezuschussung der „Sang & Klang“-Konzerte, sprach auch von einer guten Kooperation des Verkehrsvereins mit Vereinen. Alexander Barth, Kassierer des Vereins, legte einen sehr zufriedenstellenden Kassenbericht vor. Neue Kassenprüfer sind Petra Steffen-Mester und Karin Böcker-Flender.

Die Mitgliederzahl des 1927 gegründeten Verkehrsvereins sei stabil, hieß es in der Versammlung. Vier neue Mitglieder kamen im vergangenen Jahr laut Alexander Barth hinzu. So habe der Verein jetzt 100 Mitglieder.