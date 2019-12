Urteil gegen Gevelsberger Sparclub-Räuber verschoben

Der spektakuläre Raub von 78.000 Euro am helllichten Tag auf dem Parkplatz vor der Sparkassen-Hauptstelle in Gevelsberg war das Gesprächsthema Nummer eins in der Stadt. Dass dieses Verbrechen aber nur ein vergleichsweise kleiner Coup einer internationalen Bande aus dem Ruhrgebiet war, damit hatte niemand gerechnet. Die sieben Männer, die Millionen erbeutet hatten, müssen sich seit Mitte Oktober vor dem Essener Landgericht verantworten.

Eigentlich sollte am heutigen Donnerstag, 19. Dezember, das Urteil gegen sie gefällt werden. Doch daraus wird nichts. Der Prozess geht in die Verlängerung, die Kammer sieht noch Aufklärungspotenzial, so dass sie die Beweisaufnahme noch nicht schließt. Das Urteil gegen die Männer wird nun für Februar des kommenden Jahres erwartet. Sie erlangten zweifelhaften Ruhm unter dem Namen 100.000-Euro-Bande, denn sie sollen verabredet haben, keine Überfälle mit weniger Beute als diesem Betrag durchzuziehen. So betrachtet wäre der Gevelsberger Raub also doch etwas Besonderes.

Als falscher Polizist verhaftet

Sie hatten auf dem Parkplatz am Nirgena einem Mitglied eines Sparclubs einen Rucksack mit 78.000 Euro entrissen und waren anschließend getürmt. Sie flüchteten mit einem Mercedes und bauten sogar auf der Autobahn 43 in Bochum noch einen Unfall. Dennoch gelang es der Polizei nicht, sie zu schnappen. Ins Rollen kamen die Ermittlungen erst, als einer der Angeklagten, Housein El-K. (26), als falscher Polizist in der Schweiz festgenommen wurde. Die deutsche Polizei bekam Hinweise, verwanzte die Autos der Gruppe. So hörte sie mit, dass noch weitere Taten geplant waren.

Unter anderem konnten die Beamten den Männern auch die Gevelsberger Tat zuordnen. Bis zum Urteil werden mehr als 20 Verhandlungstage vor dem Essener Landgericht vergangen sein.