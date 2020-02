Unter den Gevelsberger Kirmesgängern wird es wohl nur wenige geben, die ihn nicht kennen: Wolf Schlieper wird am Donnerstag, 27. Februar, 80 Jahre alt.

Schlieper wuchs mit der Kirmes auf. Sein Vater, Adolf Schlieper, ist eine Kirmeslegende. Er war Initiator zur Gründung der Kirmesgruppe Aechter de Biecke und von 1960 bis 1970 1. Vorsitzender des Gevelsberger Kirmesvereins. Daher war Wolf Schlieper von Kindesbeinen an mit dabei. Jedes Jahr war er an der Kirmes beteiligt. Er baute fleißig an den Kirmeswagen mit und verwendete viele freie Stunden, um die Kirmeszüge mit auf die Beine zu stellen. Seit 1997 ist der Gevelsberger Mitglied des Bewertungsausschuss für den Kirmeszug. Somit ist Schlieper auch heute noch ein wichtiger Teil des Volksfests. Er tue alles, um an den Monatstreffen des Bewertungsausschusses teilzunehmen. Außerdem trifft sich Wolf Schlieper regelmäßig mit seinen Radfreunden. Da die Truppe in der Vergangenheit oft Reisen mit dem Rad unternommen hat und die Radfahrer Lenkerhörnchen montiert hatten, nannten sie sich später „Hörnchenclub“, berichtet der Sohn des Jubilars, Thomas Adolf Schlieper.

Lebensfroh geblieben

Infobox Kurzbiografie Wolf Schlieper Wolf Schlieper ist geboren am 27. Februar 1940. Er ist der Sohn von Adolf „Mutz“ Schlieper, dem Initiator zur Gründung der Kirmesgruppe Aechter de Biecke. Der Gevelsberger ist mit Ehefrau Annegret verheiratet, gemeinsam hat das Paar zwei Kinder, fünf Enkel und bereits drei Urenkel. Der Maler- und Lackierermeister ist seit vielen Jahren Mitglied des Bewertungsausschusses des Gevelsberger Kirmesvereins.

Sohn und Schwiegertochter erzählen, dass der gebürtige Gevelsberger trotz einiger Krankenhausaufenthalte im vergangenen Jahr immer noch genauso lebensfroh sei. „Er kommt immer wieder gut auf die Beine, seine Frau Annegret kümmert sich ausgezeichnet um ihn“, weiß die Schwiegertochter. Außerdem genieße er es sehr, in Gesellschaft zu sein. „Ohne Geselligkeit geht es bei ihm kaum“, so sein Sohn. Außerdem betont Thomas Schlieper den trockenen Humor seines Vaters. „Beim Frühstück, als ich noch ein Kind war, bat meine Mutter meinen Vater mit dem Lappen über den Tisch zu gehen. Mein Vater schnappte sich den Lappen, stieg auf den Tisch und lief darüber“, erinnert sich der Sohn.

Wolf Schlieper begann mit 14 Jahren eine Lehre zum Maler und Lackierer. Nach bestandener Gesellenprüfung nahm er an der Abendschule teil und war seit bestandener Meisterprüfung bis zum Rentenalter selbstständig. Vor etwa 20 Jahren übernahm Thomas Schlieper das Geschäft, wobei der Vater auch noch einige Jahre weiter mithalf.

Später fand der Malermeister im Malen von Acryl-Bildern ein weiteres Hobby. Die Malerei macht ihm große Freude. „Im vergangenen Jahr hat mein Vater weniger gemalt, doch er hat mir erzählt, dass er nun wieder durchstarten möchte. Ich soll ihm Materialien für ein neues Projekt mitbringen“, erzählt Thomas Schlieper begeistert. Wolf Schliepers Bilder wurden zum Beispiel im Restaurant Saloniki ausgestellt. Auch im Hausflur seiner früheren Wohnung an der Milsper Straße konnte man seine Werke bestaunen. Eine weitere Leidenschaft Schliepers war es, die Gevelsberger Kirmeskrüge zu sammeln. Die Krüge standen lange Zeit als Dekoration in seiner Wohnung. Vor kurzer Zeit hat sich seine Frau jedoch durchsetzen können. Jetzt stehen die Krüge sorgfältig in Kartons verpackt im Keller.

Die Nähe zur Kirmes

Heute wohnt Wolf Schlieper nicht mehr an der Milsper Straße. Er ist nun in eine Wohnung umgezogen, von dessen Fenster er einen hervorragenden Blick auf die Mittelstraße und somit auch auf die Kirmes hat. Etwa acht Jahre lang lebte Schlieper mit seiner Frau und seinen Kindern auf Bülbringen in Ennepetal. Der Familie wurde jedoch klar, dass sie Gevelsberg treu bleiben wollten und so zogen sie wieder in ihre alte Heimatstadt zurück.

Schwiegertochter Mihaela Schlieper verrät, dass sich Wolf Schlieper an seinem Geburtstag über Besuch für persönliche Gratulationen von Freunden und Wegbegleitern freut.