Uneinsichtiger Schwelmer schlägt nach Polizisten

Schwelm. Erst betrat ein 23 Jahre alter Schwelmer einen Kiosk ohne Mund-Nasen-Schutz, dann warf er eine Bierflasche und trat und schlug einen Polizisten.

Dieser Kioskbesuch wird den 23 Jahre alten Schwelmer einiges kosten. Er kassierte mit seinem Verhalten gleich mehrere Straftaten und landete auf der Polizeiwache, sein Bruder landete ebenfalls in Gewahrsam.

Der Mann betrat gegen 14.45 Uhr den Kiosk an der Schulstraße ohne Mund-Nasen-Schutz. Nach der Aufforderung des Kiosk-Inhabers, eine Maske aufzusetzen, warf er eine Bierflasche nach diesem und weigerte sich, den Kiosk zu verlassen. Den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber verweigerte er die Feststellung seiner Personalien, woraufhin er zur Polizeiwache gebracht werden sollte. Der Schwelmer wehrte sich, schlug und trat nach den Beamten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Im weiteren Verlauf erschien der 25-jährige Bruder des Schwelmers auf der Polizeiwache, forderte die Freilassung seines Bruders und filmte die anwesenden Polizeibeamten. Da er einem ausgesprochenen Platzverweis sowie der Aufforderung, Video- und Sprachaufzeichnungen zu unterlassen, nicht nachkam, wurde er ebenfalls in Gewahrsam genommen. Sein Handy wurde beschlagnahmt.