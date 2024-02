Das Symbolbild zeigt einen maskierten Einbrecher. In Ennepetal brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus ein.

Kriminalität Unbekannte brechen in Mehrfamilienhaus ein

Ennepetal Über ein offen stehendes Fenster gelangen der oder die Täter in einen Keller in Ennepetal. Was die Polizei bisher weiß.

Über ein offen stehendes Kellerfenster verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, 14. Februar, bis Donnerstag, 15. Februar, Zugang zum Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Büttenberger Straße in Ennepetal.

Dort brachen der oder die Täter sechs Kellerabteile auf. Die tatsächliche Beute wird derzeit noch ermittelt, wie die Polizei mitteilt. Der oder die unbekannten Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

