Dieses Schild am Bürgerplatz wurde mutwillig beschädigt - ein Einzelfall in Schwelm, wie das Ordnungsamt auf Nachfrage sagt.

Corona Unbekannte beschädigen Schild am Bürgerplatz in Schwelm

Schwelm. Schilder weisen in Schwelm auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Innenstadt hin. Ein Plakat wurde nun beschädigt.

In den Eingangsbereichen zur Innenstadt, in der die Mund-Nasen-Maskenpflicht gilt, hat die Stadtverwaltung entsprechende Hinweisschilder aufgestellt. Sie soll die Passanten an das Maskengebot erinnern. Unbekannte haben nun eines der Schilder mutwillig beschädigt. Es hängt auf der Zuwegung vom Westfalendamm zum Bürgerplatz (Bild).