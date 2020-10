Überfall Ennepetal: Zwei Täter mit Schusswaffe im Rewe-Markt

Überfall in Ennepetal: Die Polizei fahndet nach zwei Tätern: Am Donnerstagabend haben sie mit einer Schusswaffe die Tageseinnahmen eines Rewe-Marktes geraubt.

Enneptal. Ein Rewe-Markt in Ennepetal ist von zwei Tätern am Donnerstagabend überfallen worden. Anschließend flüchteten sie mit den Tageseinnahmen.

Mit den Tageseinnahmen eines Rewe-Marktes in Ennepetal flüchteten die zwei Täter am Donnerstagabend in unbekannte Richtung. Zuvor hatten sie mit einer Schusswaffe die Herausgabe des Geldes verlangt. Ein Angestellter des Supermarktes wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Überfall in Ennepetal: Polizei bittet um Hinweise

Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der erste Täter ist männlich, etwa 180 cm groß, sportliche Statur, trug eine schwarze Kappe und einen Rucksack und war dunkel gekleidet. Der zweite Täter ist ebenfalls männlich, auch etwa 180 cm groß, trug eine schwarze Kappe, einen hellen Pullover, eine schwarze Hose und einen Rucksack. Beide Täter sprachen nach ersten Angaben deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02333-91664000 zu melden.

Weitere Nachrichten aus Ennepetal gibt es hier.