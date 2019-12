Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tuija Minor stammt aus Breckerfeld

Tuija Minor ist am 23. März 1985 in Hagen geboren und in Breckerfeld aufgewachsen.

Zur Schule ist sie in Breckerfeld, Halver und Ennepetal gegangen bevor sie in Hagen ihr Fachabitur machte.

Es folgten eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin bei den katholischen Kliniken in Blankenstein, bevor sie an der evangelischen Fachhochschule in Bochum Pflege studierte und 2015 mit dem Master abschloss.

Seit Mai 2017 ist sie die Geschäftsführerin des ökumenischen Hospizes Emmaus in Gevelsberg, das für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal zuständig ist.

Sie ist verheiratet mit ihrem Mann Christian Schubert und die beiden haben den gemeinsamen Sohn Carl (3).

Mit ihrer Familie und ihren Freunden verbringt Tuija Minor auch am allerliebsten ihre Freizeit.