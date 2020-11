Trio vertritt nun Bürgermeisterin in Ennepetal

Der Rat der Stadt war sich einig: Bürgermeisterin Imke Heymann bekommt drei Stellvertreter. Eine Diskussion darüber gab es nicht. So standen auf den Wahlzetteln für die geheime Wahl (Listenwahl) im Saal des Hauses Ennepetal auch drei Namen: Anita Schöneberg, Manfred Drabent und Petra Backhoff. Die Sozialdemokratin, der CDU-Politiker und die Grüne wurden gewählt mit 31 Ja-Stimmen. Es gab eine Nein-Stimme und vier Enthaltungen.

Neu im Amt ist Petra Backhoff. Bisher hatte die Bürgermeisterin zwei Stellvertreter: Anita Schöneberg und Manfred Drabent. Anita Schöneberg ist nun wieder die Erste Bürgermeisterstellvertreterin, Drabent der 2. Stellvertreter und Backhoff die 3. Stellvertreterin. Für die sich in Betreuungsquarantäne befindende Bürgermeisterin Imke Heymann übernahm der Alterspräsident Manfred Deneke (76) die Leitung der Ratssitzung bis zum Abschluss der Wahl der Bürgermeiste-Stellvertreter. Er war auch der erste Gratulant und überreichte den Gewählten Blumen. Zuvor hatte er sie verpflichtet, ebenso die Mitglieder des neuen Rates der Stadt Ennepetal. Bürgermeisterin Heymann wird in einer späteren Sitzung verpflichtet werden.

Wichtige Personalentscheidungen

In der ersten, stundenlangen Sitzung des Rates der Stadt (Mundschutz musste immer getragen werden, selbst bei Redebeiträgen) gab es noch eine wichtige Personalentscheidung. Tim Strathmann, der schon die Kämmerei der Stadt leitete und Personalchef ist, ist nun auch Kämmerer der Stadt. Bisher übte der Erste Beigeordnete Dieter Kaltenbach auch dieses Amt aus. Sprecher aller Fraktionen dankten ihm und wünschten seinem Nachfolger Tim Strathmann viel Erfolg. Kaltenbach galt viele Jahre als „Herr der Zahlen“. Tim Strathmann, der schon mehrere verantwortungsvolle Ämter in der Stadtverwaltung innehatte, ist auch zum weiteren Stellvertreter der Bürgermeisterin in der Stadtverwaltung für den Fall der Verhinderung des allgemeinen Vertreters (Dieter Kaltenbach –die Red.) vom Stadtrat gewählt worden. Bürgermeisterin Imke Heymann, Erster Beigeordneter Dieter Kaltenbach und Kämmerer und Personaldezernent Tim Stratmann bilden nun den Verwaltungsvorstand. Wie aus dem vorgelegten neuen Organigramm hervorgeht, gibt es weitere personelle Veränderungen im Rathaus. Wolfgang Schrey, der schon in den verschiedensten Bereichen Verantwortung trug, leitet nun als Referent das Amt der Bürgermeisterin und des Rates der Stadt. Neu auch: Frank Schacht, Leiter der Feuerwehr, ist jetzt auch Leiter des neu gebildeten Fachbereichs „Feuerwehr und Rettungswesen“. Thomas Pflug, bisher technischer Leiter der Stadtbetriebe, steht nun dem neuen Fachbereich „Bauen und Betriebshof“ vor. Wie berichtet, werden die Stadtbetriebe AöR und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ISBE rekommunalisiert. In der Sitzung vor wenigen Zuhörern (es waren keine 20 da, wie erlaubt) war bei allen Punkten eine große Einigkeit zu spüren. Die vorliegenden Anträge der Fraktionen und auch die Anträge aus der Bürgerschaft wurden ohne Diskussion in die Fachausschüsse überwiesen.

Anita Schöneberg, die nach ihrer Wiederwahl als Erste Bürgermeisterstellvertreterin die Leitung der Sitzung übernommen hatte, versprach eine gründliche Beratung der Anträge in den Fachausschüssen. Es sind neben dem Hauptausschuss folgende Fachausschüsse: Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, Ausschuss für Schule und Bildung, Bauausschuss, Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Ausschuss für Soziales, Generationen und Gleichstellung, Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Verkehr und der Sportausschuss.

Zehn Millionen Euro Gewerbesteuer fehlen

Weggebrochene Steuereinnahmen, ursprünglich nicht eingeplante Ausgaben und Mehraufwendungen belasten den diesjährigen Haushalt der Stadt, aber auch sämtliche Planungen für das Jahr 2021. Die weltweite Pandemie zeigt Auswirkungen.

Einstimmung auf schwere Zeit

Der neue Kämmerer der Stadt, Tim Strathmann, tritt in einer schweren Zeit sein Amt an. Foto: Hans-Jochem Schulte

In seiner ersten Rede als Kämmerer stimmte Tim Strathmann die Mitglieder des Rates der Stadt auf eine schwierige Finanzsituation ein. „Wer davon ausgeht, dass wir die Steuerausfälle vollständig (vom Land- die Red.) erstattet bekommen, der irrt leider“, sagte Strathmann, bevor er Zahlen sprechen ließ. Für dieses Jahr hatte die Stadt Ennepetal Gewerbesteuereinnahmen von 39 Millionen Euro eingeplant. „Tatsächlich stehen wir aber aktuell bei einer Sollstellung von etwa 29 Millionen Euro. Es fehlen also rund 10 Millionen Euro an Gewerbesteuererträgen“, so der neue Kämmerer.

Nach dem Verteilschlüssel des Gesetzgebers werden wir 5 Millionen Euro nicht erstattet bekommen“, rechnete Tim Strathmann vor. Er klagte aber nicht nur und sagte: „Es ist eine wirklich gute und auf Dauer angelegte Entscheidung des Bundes, sich in deutlich stärkerem Maße, nämlich mit 75 Prozent, an Unterkunftskosten zu beteiligen!“ Das führe zu einer Senkung der Kreisumlage und bedeute für Ennepetal eine Reduzierung der Umlage um 1 Million Euro.

Ein plastisches Beispiel zur Finanzierung des finanziellen Schadens durch Corona gab Strathmann: „Wenn meine jetzt 12-jährigen Kinder in Rente gehen werden, dann haben wir auch Covid-19 haushaltstechnisch überstanden. Wir verteilen also den finanziellen Schaden, der uns durch Corona entstanden ist und entstehen wird auf die folgenden Generationen, in der Hoffnung, dass sich in den nächsten 55 Jahren so etwas wie Covid-19 nicht noch mal passieren wird.“

Der Haushaltsentwurf für 2021 weist Gesamterträge von 125.841.150 Euro auf, denen Aufwendungen von 121.169.35 Euro entgegenstehen, also ein Überschuss von 4.671.800 Euro. Der Haushalt sei somit formal ausgeglichen, allerdings nur auf Grund des außerordentlichen Corona-Ertrages in Höhe von knapp 7,3 Millionen Euro. „Die Freude über diesen Überschuss muss daher mehr als zurückhaltend ausfallen“, kommentierte der neue Kämmerer. Die 7,3 Millionen seien „Einnahmen“, Geld vom Kreditmarkt. Er nannte das anfangs seiner Rede einen „gesetzgeberischen Taschenspielertrick“. Die Abschreibungen würden erst 2025 beginnen und 49 folgende Haushalte würden mit jeweils 150.000 Euro belastet sein.

Der Haushaltsentwurf für 2021 sehe keine weiteren oder neuen Maßnahmen vor. Es handele sich lediglich um die Fortschreibung der in den vergangenen Jahren beschlossenen Maßnahmen. Der Kreditbedarf liege bei 37 Millionen Euro, weil die sonst übliche Mittelübertragung von einem Haushaltsjahr ins nächste, diesmal nicht möglich sei. Der Haushaltsentwurf wird in den kommenden Wochen in den Fachausschüssen beraten. „Änderungen sind möglich!“ sagte die Erste Bürgermeisterstellvertreterin Anita Schöneberg den Ratsmitgliedern und den wenigen Zuhörern.