Trinkwassergewinnung und Stromerzeugung

Die 1902 bis 1904 erbaute Ennepetalsperre, die auf Breckerfelder Stadtgebiet liegt, wird zur Trinkwassergewinnung genutzt. Die AVU entnimmt als Rechtsnachfolger der früheren Wasserversorgung des Kreises Schwelm derzeit etwa neun Millionen Kubikmeter Rohwasser pro Jahr aus der Sperre. Versorgt werden damit Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Schwelm, Sprockhövel und Wetter.

Seit Anfang 2006 ist an der Ennepetalsperre auch eine Wasserkraftanlage installiert, die im Schnitt pro Jahr ca. 1,5 Millionen Kilowattstunden Strom produziert, der in das Stromnetz eingespeist wird. Betreiber der Anlage ist die Lister-Lenne-Kraftwerke GmbH in Olpe, eine 100-prozentige Tochter des Ruhrverbands.