Tiffany-Ensemble spielt in Schwelm Oper in nur vier Minuten

Beim musikalischen Jahresauftakt der Stadt Schwelm blieb im Haus Martfeld kein einziger Stuhl mehr frei. „Herr Rössler und sein Tiffany-Ensemble“ begeisterten die 120 Gäste des Neujahrskonzertes mit Salonmusik, Filmmusik sowie jazzigen Klängen vom Feinsten, und auch klassische Musik durfte im Konzertsaal nicht fehlen.

Den Auftakt machte eine hinreißende Version der Filmmusik aus den Miss-Marple-Krimis mit Margaret Rutherford in der Titelrolle. Mit virtuoser Leichtigkeit und großer Spielfreude stimmte das Tiffany-Ensemble schwungvoll auf einen unterhaltsamen Nachmittag ein. Es folgte eine Ultra-Kurzfassung der Oper Carmen.

„Eine ganze Oper in nur vier Minuten“, wie Pianist Uwe Rössler ankündigte. Brillant vorgetragen und auf einem hohen handwerklichen und künstlerischen Niveau, spielte das Ensemble auch hier ganz eigene musikalische Arrangements.

Infobox Weitere Termine Zum Neujahrskonzert im Haus Martfeld trat das Tiffany-Ensemble zu viert an: Uwe Rössler (Klavier und Moderation), Katerina Chatzinikolau (Violine), Insa Schirmer (Violoncello) und Paul G. Ulrich (Kontrabass). Weitere Informationen unter: www.tiffany-ensemble.de Das nächste Konzert im Haus Martfeld findet am 16. Februar statt. In der Reihe „Martfeld Klassik spielt das „Trio di Roma“ Werke von Dvořák, Smetana und Mendelssohn-Bartholdy. Auch die Matinee am Martfeld wird wieder stattfinden. In der „Neuen Matinee“ wird Burkhard Pass am 2. Februar die Geschichte seines Unternehmens vorstellen.

Bei der „Habanera“ konnte Katerina Chatzinikolau ihre Violine wunderschön schluchzen lassen. Herrlich jazzig wurde es beim Lied der Straßenkater aus dem Film „Aristocats“, das Rössler um ein klassisches Fugato angereichert hatte: Alle vier Stimmen spielten gleichwertig in immer wieder wechselnder Einsatzfolge Thema und Gegenthema.

„Wichtig ist, dass wir alle gleichzeitig aufhören“, erklärte Uwe Rössler, der als Moderator rheinisch-launig durch das Programm führte und humorvolle Erklärungen zu den Musikstücken gab. Scheinbar nicht immer auf dem Laufenden bezüglich der Programmabfolge, schuf er ansprechende Überleitungen zu den Stücken. Für die großartige Zusammenstellung des Programms, in dem alle Genres farbenreich durcheinander purzelten, hatte Cellistin Insa Schirmer gesorgt.

Ein Karl-May-Medley ließ die Zuhörer in Erinnerungen schwelgen, bei „Diamonds are a girl’s best friend“ klang Hollywood an und der bekannte Schlager „Tu Vuò Fa’ L’Americano“ von Renato Carosone aus dem Jahr 1956 wurde temperamentvoll verjazzt. Ausschließlich eigene Arrangements von Uwe Rössler präsentierten die Instrumentalisten, die auch in verschiedenen anderen Ensembles spielen und aus unterschiedlichen Bereichen der Musik kommen. Für ein rhythmisches Fundament sorgte Kontrabassist Paul G. Ulrich, der mit sichtbarer Freude sein Instrument auch für Percussions nutzte.

Kunst der Improvisation

„Was wäre ein Neujahrskonzert ohne Walzer?“, fragte Uwe Rössler das Publikum. Es folgte allerdings kein Walzer von Strauss, sondern einer von Dimitri Schostakowitsch aus der „Jazz Suite Nr. 2“, der vor allem von wunderbar warmen Celloklängen getragen wurde. Für die bekannte Filmmusik von Ennio Morricone bauten die Musiker in einem Hörspiel-Szenario die richtige Stimmung auf, damit sich das Publikum den folgenden Western gut vorstellen konnte.

Lässt hohe Kunst am Flügel erklingen: Uwe Rössler. Foto: Lilo Ingenlath-Gegic / WP

Ob beim „Libertango“ von Astor Piazzolla oder bei drei Liedern von ABBA, immer wieder zeigte Uwe Schüssler auch die hohe Kunst der Improvisation am Flügel. Beim „Rondo alla Turca“, einem „Ohrwurm“ von Wolfgang Amadeus Mozart, war allen vier Musikern die Freude am Jazz und an der Improvisation besonders anzumerken. Der fünfte Musiker, die zweite Geige, fehlte bei diesem Konzert, weil er auf dem Weg einen Unfall gehabt hatte. Der Unfall war glimpflich verlaufen und die Streicher meisterten das Konzert auch zu dritt hervorragend. Zum Abschluss gab es mit der russischen Volksweise „Zwei Gitarren“, Salonmusik im melancholischen „Gypsy-Sound“, ohne Gitarren, aber mit viel Pizzicato.

Nach gut zwei Stunden voller musikalischer Leckerbissen bedankte sich das Publikum bei Herrn Rössler und seinem Tiffany-Ensemble mit kräftigem und langanhaltendem Applaus.

„Wir haben gar keine Zugabe“, gestand Uwe Rössler, doch dann durften die Anwesenden aus dem Gehörten zwei Stücke auswählen. Als Ergebnis einer kleinen Umfrage begeisterten dann „Miss Marple“ und das Karl-May-Medley noch einmal das Publikum, das nach so viel exzellenter und unterhaltsamer Musik äußerst beschwingt und gut gelaunt den Heimweg antreten konnte.