Tiefes Bohrloch schützt Schwelmer Gasleitungen vor Korrosion

Schwelm. Darum bohrt die AVU Netz in der Kleingartenanlage Graslake in Schwelm ein 99 Meter tiefer Loch in die Wiese.

Schweres Bohrgerät ist vor gut einer Woche vor dem Heim der Gartenfreunde in der Graslake vorgefahren. Seit Dienstag wird gebohrt. Bis auf 99 Meter wird sich der Bohrkopf noch durch Lehm, Kalk und Gestein in die Tiefe fressen. 25 Meter waren bereits am Donnerstag geschafft. Doch nicht nach Wasser oder gar Öl wird gebohrt. Die Hobbygärtner wollen auch nicht die Heizung ihres Domizils auf Erdwärme umstellen. Sie bleiben lieber beim bewährten Gas. Und um Gas und die im Umfeld der Gartenanlage verlegten Gasleitungen geht es auch. Die AVU Netz installiert in dem Bohrloch eine sogenannte Anoden-Anlage.

Ersatz nach 40 Jahren

Markus Servatius von der AVU Netz vor der Tiefbohrmaschine, mit der die Anoden in bis zu 99 Meter Tiefe versenkt werden. Foto: Bernd Richter / WP

„Damit erzeugen wir einen Schutzstrom, der für Mensch und Tier völlig ungefährlich ist. Dieser Schutzstrom verhindert die Korrosion der Gasleitungen“, erklärt Markus Servatius von der AVU Netz. Er ist beim heimischen Gasnetzbetreiber der Fachmann für diese Methode zur sicheren Gasversorgung, den sogenannten kathodischen Korrosionsschutz (KKS). Den gab es zwar bereits, aber die fast 40 Jahre alten Anoden, die nur ca. 50 Meter weiter in einem alten Bohrloch stecken, sind am Ende ihrer Lebensdauer angelangt und müssen ersetzt werden.

Im Netzgebiet der AVU gibt es übrigens nur zwei Korrosionsschutzanlagen diesen Typs. Eine weitere ist noch in Sprockhövel zu finden. Sonst wird der Korrosionsschutz der Gasleitungen mit Flächenanlagen gewährleistet.

Insgesamt werden zwölf Anoden, jede einzelne von ihnen ist ein ca. 1,50 Meter langer Metallstab, zwischen 40 und 99 Meter in die Tiefe „versenkt“, die sowohl mit dem Stromnetz als auch mit den Gasleitungen verbunden sind. In einem unscheinbaren oberirdischen Betonbau am Ochsenkamp treffen die unterirdisch verlegten Stromkabel vom Bohrloch mit den sonst unterirdisch verlegten Gasleitungen aufeinander. Die Anoden im Bohrloch geben den Schutzstrom in das Erdreich ab und bewirken so, dass der Korrosionsprozess – das Rosten der metallenen Rohrleitungen – verhindert wird. Die erdverlegten Gasleitungen sind dadurch besser vor Beschädigungen geschützt. Auch für einen Teil des Wasserrohrnetzes und in Stahlrohren für Hochspannungskabel setzt die AVU Netz diese Methode ein.

In diesem unscheinbaren mit Alarmanlage gesicherten Betonbau am Ochsenkamp treffen die Kabel der Anoden auf die Gasleitung. Foto: Bernd Richter / WP

„Kathodischer Korrosionsschutz rechnet sich. Es ist die effektivste und nachhaltigste Möglichkeit, Korrosion wirksam zu bekämpfen“, weiß Markus Servatius: Aufwändige Reparaturen werden so vermieden. Und Schäden können durch die gleichzeitige Überwachung mit Fernmesskabeln und Sensoren mit Datenfernübertragung frühzeitig lokalisiert und behoben werden. „Auf Grund dieses Verfahrens betreiben wir teilweise Rohrleitungen, die über 100 Jahre alt und noch voll funktionsfähig sind“, so Servatius weiter.

Die Spezialfirma zur Bohrung aus Neukirchen-Vluyn und die Fachleute aus Sprockhövel arbeiten mit zertifizierten Geräten und Materialien. Zur Spülung wird Trinkwasser verwendet.

Das Bohrloch mit einem Durchmesser von 30 cm wird im unteren Bereich mit einer Koksschicht verfüllt – diese verstärkt den Stromfluss der Anoden-Anlage. Im oberen Bereich wird mit Kies verfüllt. Die Arbeiten sollen Mitte November abgeschlossen sein. Mit Einrichtung der Baustraße durch die Gartenanlage investiert die AVU Netz rund 70.000 Euro in die Sicherheit ihrer Gasleitungen.