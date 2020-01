Das Thema Vandalismus stand in Gevelsberg erst kürzlich im Fokus. Die Grundschule Pestalozzi an der Teichstraße hatte sich in einem Schreiben an die Öffentlichkeit gewandt (wir berichteten).

Darin ging es um Marihuana-Tütchen,Trinkgelage und Vandalismus auf dem Schulhof der Pestalozzi-Schule.

Wegen der abendlichen Eskapaden unliebsamer Zeitgenossen musste eine Tischtennisplatte entfernt, eine weitere an einen anderen Punkt des Schulhofes versetzt werden. Auch eine Videokamera wurde installiert.

„Wir nehmen das als Thema sehr ernst“, sagte Gevelsbergs Bürgermeister Claus Jacobi und kündigte weitere Maßnahmen an. „Das kommt an allen Schulen vor und davor müssen wir eine Schule schützen.“

Ähnlich wie bei den Friedhöfen äußerte er sich, dass Schulhöfe schwierig zu überwachen seien. Ein Sicherheitsdienst für alle Schulen sei finanziell nicht darstellbar.

Thema Vandalismus auch bei Schulen