Tempokontrolle: Hier blitzt der Ennepe-Ruhr-Kreis

Ennepe-Ruhr. Wer wissen will, wo der Kreis in Schwelm, Ennepetal und Gevelsberg in dieser Woche Tempokontrollen durchführt, muss das hier gelesen haben.

Überhöhte Geschwindigkeit ist in Deutschland Unfallursache Nr. 1. Deshalb überprüft der Ennepe-Ruhr-Kreis regelmäßig das Tempo der Verkehrsteilnehmer und trägt so zur Sicherheit bei. Für die Zeit vom 9. bis 13. März kündigt die Kreisverwaltung in folgenden Städten und an folgenden Punkten Geschwindigkeitsmessungen an:

Montag: Breckerfeld: Frankfurter Straße; Ennepetal: Breckerfelder Straße, Bransel 12; Gevelsberg: Asbecker Straße, Heidestraße, Breitenfelder Straße; Hattingen: Holthauser Straße, Feldstraße, Essener Straße.

Dienstag: Breckerfeld: L 528, Frankfurter Straße; Schwelm: Hagener Straße; Gevelsberg: Schwelmer Straße, Milsper Straße; Sprockhövel: Wittener Straße, Stefansbecke, Kleinbeckstraße.

Mittwoch: Herdecke: Wittbräucker Straße, Ender Talstraße; Wetter: Esborner Straße, Wittener Straße; Hattingen: Blankensteiner Straße, Bredenscheider Straße, Nordstraße; Sprockhövel: Wittener Straße, Barmer Straße, Quellenburgstraße.

Donnerstag: Herdecke: Wittbräucker Straße, In der Schlage; Schwelm: Westfalendamm, Am Ochsenkamp, Brunnenstraße; Ennepetal: Milsper Straße, Schulstraße, Schemmstraße.

Freitag: Schwelm: B 483, Wittener Straße, Westfalendamm.

Bürger, die die Kreisverwaltung auf Straßen hinweisen möchten, auf denen aus ihrer Sicht eine erhöhte Unfallgefahr durch überhöhte Geschwindigkeit besteht, können sich an die Kreisverwaltung (02336/93 0) oder direkt an Jürgen Thomas (J.Thomas@en-kreis.de) wenden.