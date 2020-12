Telefonbetrüger spielen mit Corona-Angst der Schwelmer

Telefonbetrüger bauen auch die Angst vor der Corona-Pandemie mit in ihre Geschichte ein. Ein aktueller Fall in Schwelm.

Schwelm. So nutzen Telefonbetrüger die Angst der Menschen vor Corona für ihre Zwecke. Am Freitag gibt es einen aktuellen Fall in Schwelm.

Die Fantasie von Betrügern ist grenzenlos. Die neueste Masche des Telefon-Trickbetrugs macht sich die Angst der Menschen vor Corona zunutze. Eine 82-Jährige aus der Augustastraße in Schwelm bekam am Freitagnachmittag einen Anruf von einen vermeintlichen Mediziner. Er sei Arzt im Helios-Klinikum und müsse ihr eine schlimme Nachricht überbringen, so erzählt es die Seniorin dieser Redaktion. Tochter und Schwiegersohn seien an Corona erkrankt, lägen auf der Intensivstation.

Zu Behandlung von Tochter und Schwiegersohn müsse sie schnell eine größere Summe an Geld bereitstellen, sagte der falsche Arzt der Seniorin. Die Frau hat nicht vorschnell gehandelt, überlegt und dann genau das richtige getan und ihre Tochter angerufen, die in einer Stadt weit weg von Schwelm lebt. So konnte sie schnell den Anruf als Betrugsmasche entlarven.