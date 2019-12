Tankstellen-Überfälle: Umstrittenen Gutachter bestellt

Der Prozess um sieben Tankstellen-Überfälle vor dem Landgericht Hagen könnte jetzt zu einer Auseinandersetzung um einen Sachverständigen werden. Richterin Dr. Bettina Wendlandt, Vorsitzende der 6. Großen Strafkammer, hatte einen Gutachter beauftragt, der in der Vergangenheit wegen der Qualität eines Gutachtens bereits selbst vor Gericht stand.

Rückblick: Seit dem 11. November drücken Zafer C. (24) und Hilmi P. L. (37) gemeinsam die Anklagebank. Ihnen werden Raubüberfälle auf Tankstellen im Ennepe-Ruhr-Kreis (Gevelsberg, Schwelm, Sprockhövel) sowie in Dortmund vorgeworfen. Erstgenannter hat alle ihm zur Last gelegten sieben Taten eingestanden, er befindet sich in Untersuchungshaft. Hilmi P. L. hingegen, der bei zwei Raubtaten mit dabei gewesen sein soll, bestreitet seine angebliche Tatbeteiligung vehement – und ist auf freiem Fuß.

Sagt der Hauptangeklagte Zafer C., der über Hilmi P. L. behauptet, dieser sei bei dem Überfall auf die Westfalentankstelle (Gevelsberg, Wittener Straße) am 18. Januar mit dabei gewesen, tatsächlich die Unwahrheit? Lügt er ebenfalls, wenn er diesen beschuldigt, beim Überfall auf die Esso-Tankstelle (Schwelm, Berliner Straße) am 16. Februar ein Mittäter gewesen zu sein?

Aufnahmen sollen Klarheit schaffen

Für Klarheit sollten deshalb die Aufnahmen aus den Überwachungskameras der Tankstellen sorgen. Doch die Bilder, die die Räuber während der Überfälle zeigen, sind entweder unscharf und stark verschwommen – oder die Täter sind durch übergezogene Strumpfmasken so stark vermummt, dass allenfalls ihre Augen zu sehen sind. „Ich kann auf diesen Fotos jedenfalls nichts erkennen“, positionierte sich Staatsanwalt Christoph Bußmann deutlich, „ich auch nicht“, pflichtete ihm Verteidiger Andreas Trode (Iserlohn) bei. Trotzdem sollte ein anthropologisches Gutachten, von der Kammer in Auftrag gegeben, für absolute Klarheit sorgen und jegliche Zweifel beseitigen.

Weil die ursprünglich vorgesehene Sachverständige des Landeskriminalamts aus Termingründen nicht zur Verfügung stand, beauftragte Richterin Dr. Wendlandt kurzfristig einen Ersatz-Gutachter, der ihr, so erklärte sie später, „von Richtern im Amtsgericht empfohlen worden“ sei: Dr. Cornelius Schott (58), Biologe und Anthropologe aus der hessischen Kleinstadt Langenselbold.

Infobox Sachverständiger schließt Täterschaft aus In seinem anthropologischen Vergleichsgutachten , dass den Prozessbeteiligten vorliegt, schließt Sachverständiger Dr. Cornelius Schott eine Täterschaft des Mitangeklagten Hilmi P. L. aus: Dieser sei mit dem Täterbild aus dem Überwachungsvideo nicht identisch. Der Angeklagte müsste demzufolge unschuldig sein.

Der Experte, der Menschen an ihrer Nasenspitze oder ihren Ohrläppchen identifizieren können soll, soll allerdings nicht ganz unumstritten sein.

Bekannt wurde vor Jahren der Fall eines angeblichen Bankräubers, über den der anthropologische Gutachter Schott im Strafprozess befand. Daraufhin verdonnerte das Landgericht den Angeklagten zu acht Jahren Gefängnis – und erst nach der langjährigen Haftverbüßung stellte sich dessen Unschuld heraus. Wegen seines Gutachtens wurde der anthropologische Experte Schott vom Oberlandesgericht Frankfurt später zur Zahlung von 150.000 Euro Schmerzensgeld an das Justizopfer verurteilt.

„Der Sachverständige verharmlost seine Verurteilung“, wirft ihm Verteidiger Andreas Trode vor, „indem er hier auf Nachfragen seine Schuld bagatellisiert und bedauert, dass seinerzeit seine Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof leider nicht zugelassen worden ist.“

Trode will deshalb im Tankstellen-Prozess am 16. Januar einen Befangenheitsantrag gegen Dr. Schott stellen und ihn als Gutachter aus den Prozess kegeln. Zwischenzeitlich hat das Gericht bereits einen weiteren anthropologischen Gutachter beauftragt.