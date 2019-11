Schwelm. Die Sanierungsarbeiten an der Christuskirche in Schwelm schreiten voran. Wegen der Steinsanierung wird der Südturm nun mit Planen eingehüllt.

Südturm der Schwelmer Christuskirche wird umhüllt

Die evangelische Kirchengemeinde Schwelm weist darauf hin, dass am kommenden Freitag, 29. November und gegebenenfalls auch am Samstag, 30. November, der Südturm der Christuskirche mit Schutzplanen eingehüllt wird. „Dies ist eine notwendige Voraussetzung für die anstehenden Steinsanierungen am Südturm.

Bauzäune mit Sichtschutz

Zugleich werden die Bauzäune an der Christuskirche mit Sichtschutzplanen behängt“, so die Gemeinde: „Wir sind zwar nicht der Umhüllungskünstler Christo, doch sowohl die Turmumhüllung als auch die Bauzaunplanen werden mit besonderen Akzenten versehen sein, die sich inhaltlich überwiegend auf die Sanierungsarbeiten beziehen. Auch die Geschichte der Christuskirche und manches mehr werden auf den Bauzäunen dargestellt.“

Posaunenchor spielt

Am Samstag, 30. November werden um 11.30 Uhr – während zeitgleich der „Basar der guten Taten“ im Petrus-Gemeindehaus stattfindet – die Drucke in einer kurzen Informationsveranstaltung vor der Christuskirche der Öffentlichkeit vorgestellt. Den musikalischen Rahmen dazu gestaltet der Posaunenchor des CVJM Schwelm. Die Schwelmer Bürger sind dazu eingeladen.