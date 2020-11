Stilles Gedenken auch in Gevelsberg und Ennepetal

Auch in Gevelsberg gab es keine öffentlichen Gedenkveranstaltungen. Bürgermeister Claus Jacobi , Pastorin Klaudia Fischer und Pastor Dr. Uwe Renfordt nahmen Kranzniederlegungen am Mahnmal in Silschede und am Ehrenmal im Stadtwald vor und sprachen Worte des Gedenkens. Die Kranzniederlegungen sind im Film festgehalten und bei Youtube zu finden: „Volktrauertag Stadt Gevelsberg“

In Ennepetal fanden stille Kranzniederlegungen auf dem Milsper Friedhof durch Bürgermeisterin Imke Heymann sowie auf der Hardt (Bürgermeisterstellvertreter Manfred Drabent ), in Rüggeberg (Erste Bürgermeisterstellvertreterin Anita Schöneberg ) und auf dem Voerder Friedhof (Bürgermeisterstellvertreterin Petra Backhoff ) statt. Gedanken von Imke Heymann zum Volkstrauertag sind nachzulesen unter www.ennepetal.de/buerger-rathaus-politik/detailsansicht/gedanken-zum-volkstrauertag/