Stefan Voigt ist sichtlich erleichtert: Der von ihm mit Hilfe zahlreicher Förderer angepflanzte Steinzeitwald an der Heimstraße wächst und gedeiht – obwohl die Bedingungen nicht sehr günstig waren. „Ich hatte mit mehr Ausfall gerechnet, bei dem trockenen Sommer“, meint der Garten- und Landschaftsbaumeister. Im Februar hatte er mit Mitarbeitern seines Betriebs sowie mit Hilfe zahlreicher Spender, die sich an einer Crowdfunding-Aktion beteiligt hatten, mehrere hundert Setzlinge eingepflanzt. Die Idee: Die verwendeten Sorten – Wildbirnen, Linden, Ahornbäume, Eichen, Eschen und Ulmen – wuchsen schon vor 6000 Jahren in der Region und kamen mit den damals etwa 3 Grad höher liegenden Temperaturen gut klar – warum also nicht in Zeiten heißer und trockener Sommer darauf setzen?

Ausfall höchstens zehn Prozent

„Das Schlimmste ist jetzt vorüber“, meint Stefan Voigt. „Ich hatte schon Angst, dass ich ein Crowdfunding mache und dann den Spendern sagen muss: ,Äh, tut mir Leid, Euer Geld ist vertrocknet...’“ Doch nach dem ersten Sommer betrage der Ausfall höchstens zehn Prozent. „Das nicht alle Bäume überleben, ist klar“, meint Voigt. Gerade in der Anfangszeit könnten extreme Bedingungen den jungen Pflanzen den Garaus machen. „Du gehst hier ja nicht mit der Gießkanne durch“, erklärt er. Allerdings gaben er und seine Mitarbeiter den Bäumchen Hilfestellung, indem sie die beiden Flächen regelmäßig frei schnitten. Eine Parkanlage wolle man aber nicht daraus machen. „Und wenn das Blätterdach geschlossen ist, wollen wir hier gar nicht mehr eingreifen“, betont Voigt. Einige alte Bäume – Arten, die zu dem Steinzeitwald passen – hatte Stefan Voigt vor der Pflanzaktion auf der Fläche stehen lassen, außerdem auch einiges Totholz als Lebensraum für Insekten.

Während an Ahorn und Linden kräftige grüne Blätter zu sehen sind, hatten die Eichen mehr Mühe. Die oberen Äste sind kahl. Doch von unten, unter dem Verbissschutz, sprießt das Grün schon wieder. An einigen Jungpflanzen sieht man auch, dass Rehe sich daran bedient haben.

Tieren, die in dem Gebiet sehr willkommen wären, möchte der NABU EN Mietwohnungen zur Verfügung stellen: Im Steinzeitwald sollen Steinkauzröhren als Nisthilfe für die kleinen Eulenvögel aufgehängt werden, in der Hoffnung, dass sich die das eine oder andere Paar künftig in dem Revier niederlässt. „Bis Silschede ist der Steinkauz gekommen“, erklärt Stefan Voigt. „Doch der Uhu verdrängt ihn.“ Die Großeule ist nämlich auch wieder in der Region heimisch geworden. Der NABU will außerdem Insektenhotels auf den Voigtschen Grundstücken aufstellen.

Um Spaziergängern Informationen zu liefern, wird der NABU darüber hinaus an der neben dem Steinzeitwald gelegenen Streuobstwiese von Stefan Voigt eine Infotafel aufstellen. Und der Geopark Ruhrgebiet spendiert eine weitere Infotafel, die am Steinzeitwald auf das Projekt hinweisen wird.