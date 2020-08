Starkes Signal für wehrhafte Demokratie

Demokratie ist, die Meinung Andersdenkender auszuhalten. Eine demokratische Gesellschaft muss sich aber nicht alles gefallen lassen. Hunderte Menschen haben am Sonntag in Ennepetal friedlich protestiert – gegen die AfD und für eine solidarische und offene Gesellschaft, in der Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Menschenfeindlichkeit kein Platz gebührt.

Auffallend war die Breite derer, die sich dem Protest anschlossen. Ob Jung und Alt, ob Ennepetaler, Schwelmer, Gevelsberger oder viele Menschen aus anderen Städten. Wenn es um die Sache geht, sind sich alle einig. Dies galt auch für die Vertreter der verschiedenen Parteien, die am Sonntag erschienen. In den Kommunalparlamenten mögen schon mal die Fetzen fliegen. Wenn es um die grundlegenden Werte geht, zeigen sie sich geschlossen.

Ja, die Breite des Protestes ist immer auch ein Zeichen, wie ernst es um die Dinge steht. Von daher gibt es keinen Grund, beruhigt zu sein. Die Botschaft, die am Sonntag von Ennepetal aus ging, lautet aber klar: Die Menschen gehen für eine offene Gesellschaft auf die Straße. Unsere Demokratie ist wehrhaft!