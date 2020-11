Stadtmarketing Schwelm sagt Weihnachtsmarkt wegen Corona ab

Zunächst die gute Nachricht: Schwelm wird wieder einen großen Weihnachtsbaum auf dem Bürgerplatz bekommen. Und der wird im Gegensatz zum vergangenem Jahr, als eine große Baustelle dies verhinderte, pünktlich zum ersten Advent aufgestellt werden. Und dann die schlechte: Auf den traditionellen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt werden die Schwelmer allerdings in diesem Jahr verzichten müssen.

Weihnachtsmarkt abgesagt

Schuld daran ist die Corona-Pandemie. Sie lasse ein planvolles Handeln nicht zu, sagt die Geschäftsführerin des Stadtmarketings, Claudia Lipka, im Gespräch mit dieser Zeitung. Das Stadtmarketing hatte vorsorglich schon mit einem kleineren Markt mit maximal zwölf Hütten auf dem Altmarkt geplant. Doch auch diesen Plan B machen die Unwägbarkeiten, die sich aus der Corona-Schutzverordnung ergeben, unmöglich. Deshalb nun die komplette Absage Weihnachtsmarkts in der Kreisstadt. In den kommenden Tagen werden nicht nur die Budenbetreiber, die für das Fest auf dem Altmarkt zugesagt haben, sondern auch die übrigen Markt-Beschicker, die in den vergangenen Jahren stets in Schwelm vertreten waren, von der Entscheidung des Stadtmarketings informiert.

Das Geschäftsjahr

Doch das allein ist nicht die einzige Nachricht aus dem Stadtmarketing. Corona hat dem Stadtmarketing zwar die Bilanz verhagelt, aber die Zahlen sind nicht so schlimm, wie einige wohl befürchten werden. Trotz Absage der beiden Trödelmärkte, mit denen schon die Vorgängergesellschaft, die Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm, einen Großteil ihrer Einnahmen generiert hat, hofft Claudia Lipka mit einem blauen Auge aus dem Corona-Geschäftsjahr 2020 heraus zu kommen. „Die beiden Trödelmärkte sind uns weggebrochen, wir haben aber auf der anderen Seite durch die dreimonatige Kurzarbeit im Sommer Geld eingespart und das Format Feuerabendmarkt meets Abendbrot mit einen Plus beenden können“, so Claudia Lipka. Erste belastbare Zahlen für das schwierige Corona-Geschäftsjahr erwartet sie für das Frühjahr 2021. Die Bilanz muss bis zum Sommer im Rathaus vorliegen. „Ich sehe das Jahr nicht so negativ“, macht die Geschäftsführerin ein wenig Hoffnung. In der Jahresplanung für 2021 hat das Stadtmarketing auch noch die Frühjahrsmesse stehen. Auch dafür gibt es im Zweifelsfall einen Plan B mit einem kleineren Format und vielleicht mit Verlegung des Datums.

Merchandising

Diese 3-D-Glasbildern hat das Stadtmarketing neu im Sortiment. Foto: Privat

Neue Werbeprodukte für Schwelm, zu neudeutsch Merchandising. In der Vergangenheit hat das Stadtmarketing bereits ein sehr umfangreiches Merchandising-Sortiment zusammengestellt. Bisher gab es z.B. Schwelm-Postkarten, Jute-Tasche, Stofftaschen, Thermobecher aus Edelstahl mit Gravur, einen windfesten Regenschirm mit Automatiköffnung, Schlüsselbänder aus Filz sowie den Bilderbogen. Jetzt sind zwei 3-D-Bilder aus Glas im Multiplex-Rahmen hinzugekommen, die einmal Schloss Martfeld zeigen und zum anderen die Skyline von Schwelm. „Ab Anfang nächster Woche wird es neue Aufkleber mit der Skyline und einem Schwelm-Schriftzug zum Preis von 2,50 Euro geben, die man sich auch aufs Auto kleben kann, ähnlich wie die Sylt-Aufkleber“, kündigt die Geschäftsführerin an.

Weihnachtsbeleuchtung

Auch auf das traditionelle Strampeln für die Weihnachtsbeleuchtung müssen die Schwelmer nicht verzichten. Doch da die Fitnessstudios in diesem Jahr wegen Corona im November schließen mussten, startet die Aktion, die am Donnerstag beginnen sollte, gezwungener Maßen in einem anderen Format. „Jeder macht für sich Individualsport“, sagt Claudia Lipka, ganz ohne Anmeldung, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist. Angedacht sei, die gelaufenen, geruderten oder gefahrenen Kilometer dem Stadtmarketing zu melden und beispielsweise mit einem Bild zu dokumentieren.

Die Aktion läuft übrigens im zehnten Jahr, jeder Kilometer wird von der AVU mit 30 Cent honoriert, und fließt als Spende in den Topf für die Weihnachtsbeleuchtung. In den letzten Jahren wurde ein bemerkenswerter Gesamt-Kilometerstand von 103.643 erreicht. Im Vorjahr kamen 13.021 Kilometer zusammen.

Die Innenstadt in Schwelm wird in der Adventszeit trotz ausgefallenem Weihnachtsmarkt nicht in Dunkelheit versinken. Das Stadtmarketing hat in zusätzliche Lichterketten, die Ice-Light’s, investiert, wie sie bereits im vergangenem Jahr in der Kirchstraße hingen und nun um die Hirsch-Apotheke bis Optiker Bunzel für weitere Lichtakzente sorgen und den Bürgerplatz somit ringsum schmücken werden. „Die Einzelhändler bekommen die von uns kostenfrei zur Verfügung gestellt. Es gibt aber die Bedingung, dass sie für das Auf- und Abhängen zuständig sind und auch die Stromrechnung übernehmen und die Lichterketten einlagern müssen“, sagt Claudia Lipka und verspricht: „Es wird noch schöner, es wird noch heimeliger in der Innenstadt.“