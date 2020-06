Stadt Schwelm sucht noch 80 Wahlhelfer

Die Stadt sucht für die Kommunalwahl am 13. September noch Wahlhelfer.

Schwelm. Am 13. September werden auch in Schwelm die Wahlurnen aufgestellt. Die Stadt sucht Wahlhelfer.

Der 13. September wird ein „Superwahltag“ sein: Dann finden nicht nur die Kommunalwahlen mit der Wahl von Stadtrat und Kreistag sowie von Bürgermeister/in und Landrat/Landrätin statt. Ebenfalls wird an diesem Tag zum ersten Mal das Ruhrparlament, die kommunale Vertretung der elf kreisfreien Städte und vier Kreise des Ruhrgebietes, direkt gewählt. Außerdem erfolgt am 13. September die Wahl zum Integrationsrat.

Für die Durchführung der Wahlen sucht die Stadt Schwelm noch 80 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Die Stadtverwaltung bittet Bürgerinnen und Bürger, sich für diese ehrenamtliche Tätigkeit zur Verfügung zu stellen. Wahlhelfer müssen wahlberechtigt und am Wahltag 16 Jahre alt sein. Sie sollten nach Möglichkeit in Schwelm wohnen. Für ihren Einsatz erhalten sie eine Aufwandsentschädigung, die je nach Tätigkeit als Wahlvorsteher, Schriftführer und Beisitzer zwischen 50 und 30 Euro beträgt.

Dienst in zwei Schichten

Der Dienst in den Wahllokalen erfolgt nach Abstimmung mit dem/der Wahlvorsteher im Zweischichtbetrieb von 7.30 bis ca. 20 Uhr. Bei der Vorbereitung der Wahl und abends bei der Stimmenzählung müssen alle Wahlhelfer anwesend sein. Die Wahlhelfer erhalten Informationsmaterial und werden - soweit sie eine Leitungsfunktion im Wahlvorstand übernehmen - in der Woche vor der Wahl von der Stadt in einer Informationsveranstaltung auf ihre Aufgaben vorbereitet.

Neben der Mithilfe im Wahllokal sind auch Plätze im Briefwahlbüro zu besetzen. Im Briefwahlbüro werden am Tag der Wahl bis 17 Uhr die roten Wahlbriefe geöffnet und der Wahlschein geprüft. Außerdem werden dort die blauen Umschläge für den Transport in die Wahllokale gezählt und vorsortiert.

Alle Wahllokale nutzbar

Auch für die Integrationsratswahl sind ein Briefwahlvorstand und ein zentraler Wahlvorstand, der die in den Wahllokalen abgegebenen Stimmzettel zählt, zu besetzen. Im Gegensatz zu den Wahlvorständen der Kommunalwahl dürfen in den Wahlvorständen des Integrationsrates auch Mitbürger/innen ohne EU-Staatsbürgerschaft mitwirken, sofern sie mindestens 16 Jahre alt sind und seit einem Jahr in Deutschland wohnen.

Trotz der wegen der Corona-Pandemie aktuell schwierigen Situation hat die Stadt Schwelm von allen angeschriebenen Wahllokalen eine positive Rückmeldung erhalten, sodass die Räumlichkeiten in bewährter Weise als Wahllokale zur Verfügung stehen. Das Wahlamt der Stadt Schwelm wird die Wahllokale nach den geltenden Abstands- und Hygieneregeln gestalten. Dazu zählt auch die Bereitstellung von Einmalhandschuhen für die Auszählung der Stimmzettel.

Wie die Stadtverwaltung so werden demnächst auch die Technischen Betriebe Schwelm (TBS) noch einmal für das Ehrenamt als Wahlhelfer werben.

Bei Interesse melden sich Bürger im Wahlbüro unter oder per E-Mail unter wahlamt@schwelm.de. Der Vordruck für eine Anmeldung als Wahlhelfer findet Sie auch auf der städtischen Homepage unter dem Link Kommunalwahl 2020.