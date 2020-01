Stadt Ennepetal setzt Eckpfeiler für den Klimaschutz

Ende des vergangenen Jahres hat der Rat der Stadt mit großer Mehrheit (nur die AfD-Fraktion stimmte dagegen) ein umfangreiches Paket mit Absichtserklärungen und Maßnahmen zum Thema Klimaschutz und Klimawandel verabschiedet. „Der Klimawandel ist ein Thema, das uns alle angeht, in Ennepetal, in unserem Land, unserem Kontinent und auf unserem Planeten“, erklärte Bürgermeisterin Imke Heymann in ihrer Weihnachtsrede im Rat. „Wir müssen lokal und global denken und handeln – und zwar gemeinsam – auf allen Ebenen und quer durch unsere Gesellschaft.“ Und weiter: „Wir, die für die kommunalen Geschicke unserer Stadt Verantwortung tragen, haben nicht den Kopf in den Sand gesteckt und sind aktiv geworden.“ Im Einzelnen setzte die Stadt folgende Eckpfeiler in Sachen Klimaschutz:

Allianz für Entwicklung + Klima

Ende November, unmittelbar vor Beginn der UN-Klimakonferenz in Madrid, unterzeichnete die Bürgermeisterin die Mitmacherklärung zur Unterstützung der „Allianz für Entwicklung und Klima“. Die Allianz ist eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), die freiwilliges, nichtstaatliches Engagement im Klimaschutz würdigt. Die Unterstützer der Allianz streben Klimaneutralität an, indem sie zugleich Emissionen vermeiden, reduzieren und kompensieren. Die CO 2 -Kompensation erfolgt durch die Finanzierung von Projekten in Entwicklungs- und Schwellenländern, die neben dem Klimaschutz auch den wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt fördern und die Lebensbedingungen vor Ort verbessern. Die Wirkungen sollen durch die Anwendung anerkannter Standards sichergestellt werden.

Man habe 2019 als vermutlich erste Kommune in Deutschland das Rathaus komplett klimaneutral gestellt, hatte Heymann in der letzten Ratssitzung des Jahres erklärt. Die CO 2 -Neutralität wurde dabei nicht faktisch hergestellt, sondern das Ziel wurde mit einer Kompensation von 470 Tonnen CO 2 durch den Kauf von Zertifikaten erreicht. Unterstützt werden dadurch in Indien ein Wasserkraft- und ein Biomasseprojekt (auf Basis von Reisschalen). Als Partner sind die AVU sowie die Initiative „Fokus Zukunft“ als Zertifikatehändler im Boot.

Klimaoffensive Ennepetal

Der Rat hat Ende November die Klimaoffensive Ennepetal beschlossen. Diese beinhaltet folgende Erklärung: „Die Stadt Ennepetal erkennt den Klimawandel und die daraus resultierenden globalen Auswirkungen an. Sie ist sich ihrer Verantwortung gegenüber dem Klimaschutz bewusst und bekennt sich zu ihrer Vorbildfunktion und ihrer Verpflichtung gegenüber den zukünftigen Generationen. Die Zeit drängt und erfordert die Intensivierung, Beschleunigung und Verstetigung der bisherigen Klimaschutzaktivitäten. Ambitionierte Klimaschutzziele können nur durch gemeinsame Anstrengungen von Kommunen, Land, Bund, EU sowie aller Teile der Gesellschaft erreicht werden.“

Klimaschutzmaßnahmen Ökostrom und Energiesparkampagne Eine Reihe von konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der CO 2 -Bilanz hat Ennepetal umgesetzt. „Wir waren einer der ersten Kunden der AVU, der Ökostrom bezogen hat, und zwar für alle öffentlichen Gebäude“, erklärt Stephan Langhard, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste und Stadtentwicklung. Und Dagmar Ellerkamp-Heidemeyer, seit dem 1. Februar 2018 städtische Klimaschutzmanagerin, ergänzt: „Wir haben seit etlichen Jahren ein Projekt, um Energie und Wasser im Rathaus zu sparen.“ Unter anderem würden die Mitarbeiter Strom- und Energiespartipps erhalten, Einsparungen in neue Technik reinvestiert. So konnte man im Rathaus seit 2014 jährlich zwischen 8 und 13 Prozent CO 2 einsparen. Nicht zuletzt hatten die Azubis der Stadt mit einer Kampagne für einen sparsamen Umgang mit Wasser und Energie geworben und dafür beim Projekt „Kommunale Klima- und Energiescouts“ des Deutschen Instituts für Urbanistik sogar einen Preis gewonnen (wir berichteten). Verschiedene Aktionen zum Thema sind für 2020 vorgesehen. In diesem Monat wolle man sich zusammensetzen, um die Jahresplanung zu machen, so Ellerkamp-Heidemeyer. Eine Quartiersaktion, bei der für ein Wohngebiet gezielt auf die Möglichkeiten energetischer Sanierungen und entsprechende Beratungsangebote hingewiesen werden soll, steht unter anderem auf dem Plan.

Verzichtet hatte der Rat nach vorangegangenen, zum Teil sehr emotional geführten Diskussionen auf die Ausrufung des „Klimanotstands“ (wir berichteten). Allerdings hatte das Gremium die Notwendigkeit betont, die Klimaschutz-Anstrengungen zu verstärken. Die Verwaltung wurde daher beauftragt, eine entsprechende Selbstverpflichtung auszuarbeiten, die nun als „Klimaoffensive Ennepetal“ bezeichnet wurde.

Mit der Klimaoffensive verbunden ist der Auftrag an die Verwaltung, die laufenden Klimaschutzaktivitäten zu verstetigen:

Energiepolitisches Arbeitsprogramm im Rahmen des European Energy Awards (Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahren, an dem sich Ennepetal seit elf Jahren beteiligt),

Umsetzung des 2016 erarbeiteten Integrierten Klimaschutzkonzepts,

Maßnahmen zur Umsetzung der Klimawandelfolgen,

Fortführung des Klimaschutzmanagements für weitere zwei Jahre.

Darüber hinaus sollen zusätzliche innovative Maßnahmen erarbeitet werden:

Bewusstsein schaffen – Zukünftige Beschlüsse könnten durch einen „Klima-Check“ hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Klima bewertet werden,

Klimaneutralität: Vermeidung und Verringerung von Emissionen sollen Vorrang vor der Kompensation des CO 2 -Verbrauchs haben. Dennoch sei die Kompensation ein legitimes Mittel zur Reduktion des „ökologischen Fußabdrucks“, soweit eine weitere Verringerung derzeit nicht möglich sei.

Klimafonds: Es soll geprüft werden, ob sich die Stadt im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten im lokalen Rahmen z. B. durch Einrichtung eines Klimafonds, der durch öffentliche Mittel und idealerweise durch freiwillige Spenden (von Unternehmen, Privatpersonen) gespeist werden sollte, engagieren kann. Damit könnten Maßnahmen schneller und zum Teil effektiver umgesetzt werden.

Klimawandelfolgen

Die Stadt hat einen Katalog von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels beschlossen. Starkregen, Hochwasser, Hitze und Trockenheit seien Folgen des Klimawandels und machten immer häufiger vorsorgendes Verwaltungshandeln notwendig, heißt es dazu. Schon 2015 hatte die Verwaltung ein entsprechendes Konzept erarbeitet. Der darin aufgeführte Maßnahmenkatalog wurde nun überarbeitet. Eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen sind darin enthalten, unter anderem Schaffung von Retentionsflächen bei Starkregenereignissen und Stauräumen bei Hochwasser, Förderung von Begrünungsmaßnahmen in der Innenstadt, Entgegenwirken der Versiegelung von Vorgärten, Aufforstungen und naturnahe Entwicklung städtischer Waldflächen, Minderung des Flächenverbrauchs und Heckenpflanzungen in der Landwirtschaft.