Stadt Ennepetal setzt Beiträge für Kinderbetreuung aus

Bürgermeisterin Imke Heymann beabsichtigt im Einvernehmen mit allen Ratsfraktionen, die Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, Großtagespflegestellen ab der Schließung bis zur Wiederaufnahme des Regelbetriebs für diejenigen Eltern, die nicht die Notbetreuung in Anspruch nehmen, vorerst auszusetzen. Das teilte die Stadt gestern mit.

In den letzten Tagen seien nach Schließung der Einrichtungen aufgrund der aktuellen Lage wiederholt Anfragen hinsichtlich der Erstattung von Elternbeiträgen an die Stadt herangetragen worden, heißt es in der Mitteilung. Vielen Eltern entstünden durch den Wegfall der Betreuungsleistungen erhebliche organisatorische und auch finanzielle Herausforderungen. Das Gleiche gelte sinngemäß für den offenen Ganztag an Grundschulen und die Musikschule.

Die Stadt bittet, von Anfragen in dieser Angelegenheit abzusehen, die Eltern würden zu gegebener Zeit über die Vorgehensweise der Rückabwicklung informiert. Details hierzu erarbeite man aktuell.

Die Regelung gilt sinngemäß ebenso für die Musikschul-Beiträge, soweit Unterricht ausfällt. Man gehe davon aus, dass derzeit auf Bundes- und Landesebene Verfahren für die Rückerstattung erarbeitet würden, wolle aber schon jetzt ein frühzeitiges Signal an die Eltern senden, so die Stadtverwaltung.