Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt attraktiv für Wirtschaft

Auch bei den Gewerbeimmobilien im Südkreis ist ein Trend zu erkennen: Der Immobilienverband hat ermittelt, dass die Mieten gleichbleibend bis leicht abnehmend seien, erklärt Wieland Rahn. Die Zeiten, dass in der 1a-Lage in der Mittelstraße 15 bis 20 Euro Miete pro Quadratmeter gezahlt wurden, seien vorbei. Das sei vor 15 Jahren gewesen, heute seien es eher elf Euro im Schnitt. Aber: Die einzelnen Mieten variierten sehr und seien stark vom Zuschnitt des Ladens abhängig.

In den Seitenstraße rechts und links der Mittelstraße sinken die Preise um bis zu 50 Prozent. Dass Gevelsberg als Wirtschaftsstandort attraktiv sei, macht Wieland Rahn an den Preisen fest, die für Gewerbegrundstücke gezahlt werden – nämlich 70 bis 150 Euro pro Quadratmeter. „Das ist mehr als bei vergleichbaren Städten unter 50.000 Einwohnern. Die Strategie der Stadt sei richtig, Gewerbegebiete zu erweitern: wie in Silschede oder an der Rosendahler Straße. Wichtig sei auch, Brachflächen zu entwickeln, hier gebe es aber das Problem der Altlasten.

Und: Die Flächen seien meist im privaten Besitz. Da habe die Stadt keine Handhabe.